Le cargaron nafta en vez de gasoil: cuánto recibió de indemnización 10 años después

El error provocó graves daños en el vehículo y derivó en un fallo de la Justicia bonaerense. Ocurrió en la ciudad bonaeresne de La Plata.

El error a la hora de cargar nafta le costó caro a la estación de servicio.

Una equivocación ocurrida hace 10 años en una estación de servicio de la ciudad bonaerense de La Plata terminó con una condena judicial en beneficio de un cliente. Un conductor llevó su vehículo para cargar gasoil, pero el playero le colocó nafta y el combustible incorrecto provocó severos daños.

Tras años de reclamos, la Justicia bonaerense resolvió que la empresa deberá pagarle al dueño del Chevrolet Meriva una indemnización por los daños que le causó al auto.

La indemnización que recibirá el damnificado es superior a los 13 millones de pesos, así lo determinó el tribunal de La Plata.

Una costosa quivocación

El hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2016 en una estación ubicada en avenida 72 entre 10 y 11. Rubén llegó con su auto para cargar diésel y, a los pocos metros de salir del lugar, el vehículo comenzó a fallar hasta quedar detenido.

El dueño del auto llamó a una grúa y trasladó la Meriva a un taller. Allí le informaron que el tanque tenía nafta en lugar de gasoil, lo que provocó daños severos en distintas partes del vehículo.

Bajó el precio del petróleo pero en los surtidores aún hay que esperar.

Según se determinó, resultaron afectados la bomba inyectora, los inyectores, el módulo de la computadora y el turbo. La reparación total fue estimada en 12.800.000 pesos.

Tras el episodio, Rubén inició una demanda contra la empresa responsable de la estación de servicio. Diez años después, la Justicia bonaerense resolvió que deberá ser indemnizado.

La jueza María Cecilia Valeros De Córica, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de La Plata, condenó a la firma a pagar 13.688.000 pesos más intereses.

La empresa intentó desligarse del pago y responsabilizar al trabajador que cometió el error. Sin embargo, ese planteo no prosperó y ahora deberá abonar la indemnización dentro de los próximos 10 días.

Hacía trompos en una estación de servicio y casi atropella a una empleada: el video

Dentro de una estación de servicio, un grupo de jóvenes protagonizó una maniobra imprudente. El conductor realizó trompos con el auto, casi atropella a una empleada y estuvo a punto de chocar contra un surtidor antes de huir del lugar a las risas.

En las imágenes se puede el momento en el que el conductoraceleró y realizó trompos dentro del predio de la estación de servicio, mientras el resto de los jóvenes registraba la peligrosa maniobra.

La imprudencia de los jóvenes quedó grabada en un video.

En medio de la secuencia, el auto pasó muy cerca de una empleada de la estación, que evitó ser atropellada. Además, el vehículo quedó a escasa distancia de uno de los surtidores.

El episodio ocurrió en la esquina de la avenida Olivos y la Ruta 197 del partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Fue filmado por uno de los acompañantes y el video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Indignación por las imágenes que se viralizaron

Lo que causó mayor indignación entre quienes vieron el video fue la actitud del conductor y sus acompañantes.

Según se observa en el video, el auto comenzó a dar trompos dentro de la playa de la estación, donde había empleados y clientes. En uno de los momentos de mayor tensión, el vehículo pasó a muy poca distancia de una playera. Instantes después, el auto también quedó muy cerca de uno de los surtidores de combustible.

Mientras el conductor realizaba las maniobras, los ocupantes del vehículo estaban eufóricos y continuaban grabando la escena. Incluso, en la filmación se los escucha cantar "Hoy te vinimos a alentar", una canción popular del fútbol argentino.

Una vez finalizados los trompos, el conductor abandonó rápidamente la estación de servicio junto con el resto de los ocupantes. En el video también se escucha cómo los jóvenes se reían de la situación.

Después de realizar las peligrosas maniobras y poner en riesgo a una empleada de la estación de servicio, abandonaron el lugar riéndose, como si todo hubiera sido una simple broma.

El caso tomó estado público a partir del video difundido por los propios ocupantes del automóvil, quienes registraron y compartieron la temeraria secuencia. Las imágenes comenzaron a viralizarse en las redes sociales y generaron un fuerte repudio entre los usuarios.