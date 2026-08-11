Así fue el engaño militar con el que sacaron a Donald Trump de Turquía tras una presunta amenaza de Irán

La investigación de un medio estadounidense reveló la atípica maniobra con un camión de comida y un avión señuelo para trasladar al mandatario.

El truco permitió mantener en reserva el paradero real de Donald Trump ante una supuesta amenaza de Irán.

Un atípico procedimiento de seguridad nacional se ejecutó en la capital de Turquía para evacuar de manera encubierta al presidente estadounidense Donald Trump . La maniobra militar se puso en marcha luego de que los organismos de inteligencia de Estados Unidos detectaran una presunta amenaza contra la vida del jefe de Estado vinculado a Irán .

Según reveló una investigación del periódico The Washington Post, el plan táctico consistió en convertir a la aeronave presidencial en un señuelo en la pista del aeropuerto de Ankara.

A bordo del vehículo aéreo principal permanecieron los periodistas acreditados de la Casa Blanca y parte de la comitiva oficial, quienes volaron el pasado 8 de julio ignorando por completo que el mandatario no se encontraba junto a ellos.

La salida encubierta del territorio turco ocurrió al término de la cumbre de la OTAN en la que participó el jefe de Estado norteamericano. La alerta máxima de las agencias de resguardo se activó horas después de que las fuerzas armadas norteamericanas reanudaran los bombardeos sobre posiciones iraníes, tras la interrupción de las conversaciones diplomáticas entre ambas naciones.

El truco permitió mantener en reserva el paradero real del republicano durante varias horas, tanto para la opinión pública como para altos funcionarios de la propia administración.

En la historia política reciente de Estados Unidos resulta inusual que el líder del Poder Ejecutivo viaje distanciado del cuerpo de prensa que cubre la actividad oficial diaria.

Un camión del catering y el avión como señuelo: la táctica de Donald Trump

El protocolo de distracción comenzó de forma pública cuando el mandatario caminó por la escalinata del emblemático Boeing 747 azul y blanco, despidiéndose frente a las cámaras de televisión.

Sin embargo, tras cruzar el acceso principal, fue derivado hacia una puerta del costado opuesto para concretar el trasbordo hacia una segunda nave de menor porte.

Donald Trump fue trasladado en secreto desde Ankara tras una amenaza creíble de asesinato atribuida a Irán. Según The Washington Post, el presidente utilizó un avión señuelo y fue trasladado mediante un camión de servicios de catering hasta un avión militar C-32A para… pic.twitter.com/jXxeeX46tC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 11, 2026

Para ejecutar la evacuación fuera de la vista del personal de pista, los encargados de la custodia utilizaron un camión de servicio de catering del aeropuerto, cuyo contenedor hidráulico se elevó hasta la altura de la puerta trasera del avión.

El vehículo de abastecimiento funcionó como puente para que el presidente descendiera hacia la cabina del rodado y fuera conducido por la plataforma hasta un Boeing C-32A de la Fuerza Aérea.

La aeronave de respaldo volvió a elevar la plataforma metálica del camión utilitario para permitir el ingreso del mandatario a la cabina del segundo avión, mientras los cronistas abordaban el sector posterior de la nave señuelo.

Para reforzar la apariencia de un procedimiento rutinario, el secretario de Defensa abordó la segunda unidad utilizando la escalinata exterior convencional a la vista de los operarios.

A bordo del avión principal, los asistentes de la Casa Blanca dieron instrucciones precisas a los trabajadores de prensa para que mantuvieran bajadas las persianas de las ventanillas durante el despegue. La medida impidió observar desde el aire el movimiento de la aeronave secundaria en el predio aeroportuario turco.

Cómo se descubrió la operación militar secreta

Durante el trayecto aéreo hacia Europa, el avión militar de menor tamaño navegó con sus sistemas de geolocalización y rastreo público completamente desconectados, utilizando la clave genérica "Reach 18" empleada habitualmente para misiones de carga logística. En contraposición, el avión señuelo adoptó el indicativo oficial de vuelo en pleno trayecto hacia la base aérea de Mildenhall, en Gran Bretaña.

Una cuenta de la red social X especializada en el seguimiento de vuelos militares, denominada "thenewarea51", aportó un dato clave para reconstruir la cronología del operativo.

La plataforma detectó que el avión secundario aterrizó en suelo británico a la par de la nave presidencial, posicionándose en la pista de modo que las escaleras quedaran orientadas en sentido opuesto a los observadores locales.

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Credit: TheGuardian

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Tras el aterrizaje en la base británica, el mandatario se reincorporó de forma reservada a la cabina de la nave principal para descender por la escalinata exterior ante las cámaras presentes.

Interrogado a bordo sobre la orden de bloquear la visibilidad de las ventanillas en Turquía, el presidente argumentó riesgos permanentes contra su seguridad, evitando profundizar en los detalles del operativo de evacuación que lo mantuvo oculto durante horas.