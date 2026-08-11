Libera hasta 10 GB de espacio con el botón secreto de WhatsApp: recuperar memoria y eliminar archivos pesados
La aplicación de mensajería guarda los archivos recibidos en la memoria del celular. Y la acumulación puede llevar a un mal funcionamiento del aparato.
Una de las aplicaciones más usadas del mundo también puede generar dolores de cabeza. WhatsApp, el servicio de mensajería con mayor cantidad de usuarios del planeta, facilita la saturación de la memoria del celular con fotos, videos, GIFs y otros archivos, haciendo que el aparato se sienta lento, poco funcional y no se puedan instalar otras apps.
Esto se debe a que el mensajero propiedad de la empresa Meta no guarda los archivos recibidos en sus servidores, sino que lo hace dentro del propio smartphone, lo que lleva a ocupar memoria interna. Por ello, se recomienda hacer una “limpieza” cada determinado tiempo para evitar que se sigan acumulando y perjudiquen aún más el rendimiento del celular.
Cómo eliminar el espacio de la memoria que ocupa WhatsApp
La aplicación cuenta con un botón específico que permite eliminar archivos pesados en cuestión de segundos, recuperando hasta 10 GB de espacio.
Para realizar la limpieza, hay que seguir la siguiente ruta:
- Entrar a WhatsApp, tocar los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y seleccionar “Ajustes”.
- Ingresar a "Almacenamiento y datos".
- Buscar la opción “Administrar almacenamiento”.
- Al abrir este apartado, mostrará los archivos que más espacio ocupan, especialmente si superan los 5 MB.
- Seleccionar los archivos que se consideren innecesarios y borrarlos.
También cuenta con la opción de eliminarlos todos sin tener que seleccionarlos uno por uno, además de ordenarlos según si son recientes, antiguos o grandes. Este proceso no solo libera espacio en la memoria interna, también previene errores por falta de almacenamiento y aumenta la velocidad de respuesta tanto de la aplicación como del teléfono en general.
Cómo borrar el caché y para liberar más espacio
El caché es un sistema de almacenamiento temporal de alta velocidad que guarda copias de datos frecuentemente accedidos. Esto ayuda a un rápido ingreso, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento. Uno de los ejemplos más claros es la foto de perfil. En lugar de cargarla cada vez que se ingresa, el caché recurre a la copia almacenada para mostrarla a mayor velocidad.
Si no se borra periódicamente, irá ocupando cada vez más espacio, afectando el rendimiento del celular. Para eliminar el caché relacionado con WhatsApp, no es necesario ingresar a la aplicación, ya que es una función del teléfono. Por lo tanto, en Android, habrá que seguir estos pasos:
- Entrar a los “Ajustes” del teléfono
- Tocar “Aplicaciones”. Se exhibirán todas las aplicaciones instaladas
- Buscar “WhatsApp”.
- Ya dentro de las opciones correspondientes a la app de mensajería, seleccionar “Almacenamiento”
- Al ingresar, mostrará cuánto espacio ocupan los datos guardados por la aplicación
- Tocar en “Eliminar caché”
Los canales de WhatsApp, otra función que ocupa memoria: cómo “limpiarlos”
A la hora de liberar memoria, también hay que tener en cuenta a los canales de WhatsApp. En estos grupos se suelen compartir fotos, videos y GIFs con mucha frecuencia, algo que a la larga termina repercutiendo en el almacenamiento. Para eliminar los archivos de los canales, el procedimiento es muy similar al anterior:
- Entrar a los “Ajustes” de WhatsApp.
- Seleccionar "Almacenamiento y datos".
- Ingresar a “Administrar almacenamiento”.
- Tocar donde dice “Canales”. A continuación mostrará los canales a los que el usuario pertenece.
- Accediendo a cada canal, abrirá una galería con todos los archivos compartidos en ese grupo.
- Se podrán seleccionar todos los archivos o algunos puntuales que se quieran eliminar.
Otros tips para liberar almacenamiento utilizado por WhatsApp
WhatsApp cuenta con varias opciones que permiten ahorrar espacio en los smartphones. Algunas de ellas son:
- Activar los mensajes temporales: esta función borra automáticamente los mensajes de los chat después de un tiempo definido, que puede ser 24 horas, 7 días o 90 días.
- Eliminar archivos multimedia de los chats: consiste en borrar fotos, videos, audios y documentos que se fueron acumulando en conversaciones individuales o grupales. Basta con seleccionar "Borrar chat" y luego "Eliminar archivos multimedia".
- Enviar y recibir archivos de una sola visualización: cuando se manda una foto o un video como “ver una vez”, el archivo solo puede abrirse una vez y, luego, deja de estar disponible en el chat. Esto reduce la acumulación de contenido visible en la conversación y ayuda a controlar lo que se conserva.
- Desactivar la descarga automática de archivos: esta opción evita que WhatsApp descargue de manera automática fotos, videos, audios y documentos apenas se reciben. Al desactivarla, cada usuario elige manualmente qué archivos se descargan y cuáles no, lo que ayuda a ahorrar espacio, ya que se reduce la cantidad de contenido guardado en el teléfono.
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