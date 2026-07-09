Advierten sobre intentos de estafa por WhatsApp: se hacen pasar por el EPEN

Los últimos casos fueron detectados por el EPEN en San Martín de los Andes y Villa El Chocón. Desde el organismo provincial se recordó que nunca se solicitan datos personales.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén ( EPEN ), organismo dependiente del Ministerio de Energía, alerta a la comunidad ante nuevos intentos de estafa detectados en los últimos días mediante mensajes de WhatsApp dirigidos a usuarios del servicio eléctrico.

Las maniobras fueron reportadas recientemente en San Martín de los Andes y Villa El Chocón . En ambas localidades, personas malintencionadas utilizan cuentas falsas, imágenes y logotipos similares a los oficiales del EPEN para contactar a los usuarios con distintos pretextos, entre ellos supuestas novedades sobre los subsidios a la energía eléctrica.

Además de WhatsApp, estas estafas también pueden realizarse a través de Facebook, Instagram y otras redes sociales o mediante llamados telefónicos de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo. El objetivo puede ser obtener datos personales, apropiarse de cuentas de WhatsApp o incluso intentar ingresar a los domicilios.

Asimismo, se recuerda que tanto el personal como los vehículos del EPEN se encuentran debidamente identificados.

Ante la recepción de este tipo de mensajes, se recomienda no responder, no hacer clic en enlaces, no compartir información personal ni códigos de verificación, ya que se trata de comunicaciones fraudulentas.

Por esto, el EPEN recuerda que nunca solicita datos personales, claves o códigos de verificación por WhatsApp o teléfono; ni envía enlaces para acceder a beneficios, promociones o subsidios; no se comunica para advertir sobre cortes de energía mediante WhatsApp; no solicita información bancaria o credenciales de acceso; y no realiza visitas a domicilios para verificar instalaciones internas, salvo cuando existe un reclamo previamente registrado.

Por cualquier duda o consulta, los usuarios deben comunicarse con la oficina del Servicio Eléctrico del EPEN más cercana para verificar la autenticidad de cualquier información recibida.

Otro caso de estafa haciéndose pasar por EPEN

El pasado mes de enero, una vecina fue víctima de un engaño y robo el sábado a la tarde, cuando regresó a su casa ubicada sobre la calle Lago Correntoso de Centenario. Un supuesto trabajador del EPEN la interceptó, fingió que realizaba un trabajo y se llevó su sueldo y la bicicleta.

El hecho la tomó por sorpresa, según el relato de la damnificada, porque ella apenas llegó, se disponía a entrar cuando el sospechoso se le aproximó. Fue entonces cuando le dijo que su vivienda tenía un problema eléctrico y debía reparar la instalación, incluido el reemplazo de una llave térmica.

Ella le respondió que debía ir al baño y le solicitó que aguardara en el exterior. Tras dejar su bicicleta en el patio, ingresó a su domicilio y, al salir nuevamente, advirtió que el sujeto ya no estaba. Además, notó que le faltaba dinero y la bicicleta, color azul y equipada con canasto. A su vez, según consignó Centenario Digital, la térmica se encontraba bajada, por lo que había quedado sin suministro eléctrico.