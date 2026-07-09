El voraz siniestro destruyó el depósito de la firma en el oeste de la ciudad. La situación obligó a evacuaciones de manera preventiva. El gobernador y el intendente siguieron de cerca la situación.

Crítico incendio en Sakura: el drama que obligó a Figueroa y Gaido a cambiar sus planes

Desde minutos antes de las 11 de la mañana, numerosas dotaciones de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de localidades vecinas trabajan en el voraz incendio del depósito de la firma Sakura , ubicado sobre calle Padre Mascardi casi San Martín, en el oeste neuquino.

Hasta el lugar llegaron el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido , quienes se interiorizaron de la delicada situación que obligó a evacuar a varias familias y locales comerciales próximos.

Figueroa y Gaido, además de funcionarios de ambas administraciones, quisieron conocer in situ sobre la gravedad del siniestro, por lo que demoraron su llegada al desfile cívico-militar del 9 de Julio, que comenzó alrededor de las 15 en la calle Mitre.

El gobernador recibió informes tanto de la secretaria de Emergencias de la Provincia, Luciana Ortiz Luna, como del titular de Protección Civil municipal, Francisco Baggio, quien le indicó que las tareas de los bomberos demandarían alrededor de 20 horas en el marco de la sofocación y la guardia de cenizas.

Además, el mandatario provincial saludó y agradeció el trabajo de los socorristas que combatían las llamas y estudiaban la estructura ante la posibilidad de un colapso.

Evacuaron a vecinos y cortaron los servicios

Como medida preventiva, se evacuó a los vecinos de las propiedades más cercanas al comercio. También se dispuso la interrupción de algunos servicios en los alrededores para reducir riesgos mientras continúa el trabajo de los equipos de emergencia.

Francisco Baggio confirmó en declraciones a la prensa que se conformó un comité de emergencia para coordinar todas las acciones. En el operativo intervienen la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, la Policía, Defensa Civil, Tránsito municipal y distintos organismos de la ciudad.

“Se hicieron evacuaciones importantes y hay todo un operativo desplegado. El equipo está funcionando muy bien y existe una coordinación importante”, afirmó.

El perímetro permanece cerrado y se implementaron cortes de tránsito para facilitar la circulación de las autobombas, los camiones cisterna y los vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad.

La enorme columna de humo puede observarse desde distintos sectores de Neuquén y cubrió varias cuadras. La situación generó preocupación entre los vecinos, especialmente entre aquellos que viven a pocos metros del galpón afectado.

Gran despliegue de Bomberos

En el lugar trabajan 19 dotaciones de bomberos y se esperaba la llegada de más unidades pertenecientes a cuarteles voluntarios de distintas localidades de la región, entre ellos Plaza Huincul y Cutral Co que se encuentran en camino.

La gran cantidad de recursos desplegados responde a las dimensiones del inmueble. Según estimó Baggio, el galpón tiene cerca de 100 metros de largo por unos 50 metros de ancho y ocupa prácticamente toda la manzana, desde una calle hasta la otra.

Sebastián Fariña Petersen

Dentro del edificio hay materiales destinados a la construcción y el hogar, lo que dificulta el trabajo y alimenta las llamas. El fuego continúa activo en el interior y las tareas se concentran en enfriar la estructura, reducir la temperatura y evitar que el incendio se propague fuera del predio.

Hasta el momento, no se informó oficialmente qué pudo haber iniciado las llamas ni el alcance total de los daños. Según trascendió podría haberse desatado a partir de un cortocircuito.