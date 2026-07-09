En fotos: así es el voraz incendio en una conocida empresa de materiales de construcción

Las llamas iniciaron este jueves a la mañana y una densa nube de humo se esparció por la ciudad. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.
Desde media mañana de este jueves, un incendio de importantes dimensiones afecta a Sakura, un reconocido comercio de la ciudad de Neuquén dedicado a la venta de materiales e insumos para la construcción y el hogar.
El siniestro ocurre en el local ubicado sobre calle Padre Mascardi, a pocos metros de San Martín, y generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.
La presencia de las llamas y una intensa columna de humo llamó rápidamente la atención de las personas que circulaban por el sector. El incendio también obligó a extremar las precauciones en una zona de intenso movimiento vehicular y comercial.
En el lugar se desplegó un importante operativo para combatir el incendio y evitar que las llamas avanzaran hacia otros sectores del inmueble o construcciones cercanas. Las tareas se concentraron en controlar el fuego, enfriar la estructura y reducir los riesgos derivados de los materiales almacenados dentro del comercio.
En fotos: el voraz incendio en Sakura
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