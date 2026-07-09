Neuquén La Mañana incendio En fotos: así es el voraz incendio en una conocida empresa de materiales de construcción

Las llamas iniciaron este jueves a la mañana y una densa nube de humo se esparció por la ciudad. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. + Agregar LM Neuquen en







Claudio Espinoza

Desde media mañana de este jueves, un incendio de importantes dimensiones afecta a Sakura, un reconocido comercio de la ciudad de Neuquén dedicado a la venta de materiales e insumos para la construcción y el hogar.

El siniestro ocurre en el local ubicado sobre calle Padre Mascardi, a pocos metros de San Martín, y generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

La presencia de las llamas y una intensa columna de humo llamó rápidamente la atención de las personas que circulaban por el sector. El incendio también obligó a extremar las precauciones en una zona de intenso movimiento vehicular y comercial.