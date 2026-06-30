Cenizas en la Ruta 40: el fuego se llevó el parador símbolo de Villa Puente Picún Leufú

Doce años al servicio del turista y los vecinos quedaron reducidos a cenizas. Una familia perdió su sustento y la localidad llora un símbolo.

Hay lugares que dejan de ser madera y chapa para transformarse en parte de la identidad de un pueblo. El parador turístico de Villa Puente Picún Leufú era uno de esos.

Ubicado justo antes de cruzar el puente sobre el arroyo Picún Leufú, sobre la Ruta 40, se había convertido en símbolo del lugar. Por 12 años recibió al viajero de paso y al vecino que buscaba una tarde distinta.

Esta madrugada, alrededor de las 5, el fuego avanzó sin piedad. Vecinos dieron aviso y algunos solo pudieron registrar con el celular la impotencia de verlo arder. Cuando llegó el día, ya no quedaba nada.

incendio Ruta 40 Villa Puente Picún Leufú

Un símbolo que se apagó en horas

El edificio era nuevo, mantenido y en condiciones. Lo gestionó en su momento Ramón Cuevas, actual presidente de la Comisión de Fomento de Villa Puente Picún Leufú. Se construyó en 2014 a través de Corfone y siempre estuvo a disposición de la comunidad.

“Es algo que me costó gestionar en su momento y hoy está todo destruido”, dijo Cuevas con la voz quebrada en contacto con LM Neuquén. Mientras la policía tomaba declaraciones y se esperaba a los bomberos para el peritaje.

Además, de acuerdo a lo informado por el jefe comunal, durante los últimos tres meses; el parador lo tenía a cargo una familia del lugar. Era su sostén económico. Ahí vendían comidas y prestaban servicio al turista. Lo tenían como su casa y su trabajo.

Cenizas en la ruta 40 Picún Leufú

“Fue algo que me costó gestionar en su momento y hoy está todo destruido. Te quedás sin palabras”. Ramón Cuevas, presidente de la comisión de fomento de Villa Puente Picún Leufú. “Fue algo que me costó gestionar en su momento y hoy está todo destruido. Te quedás sin palabras”. Ramón Cuevas, presidente de la comisión de fomento de Villa Puente Picún Leufú.

Sin trabajo y sin nada: la familia detrás del incendio

Más allá de las paredes quemadas, está la historia humana. La familia que lo atendía había comprado mercadería, heladeras y todo lo necesario para seguir adelante. En una madrugada lo perdieron todo.

“Es una pena para la institución, para la comisión de fomento, para esta gente que con esfuerzo día a día venía haciendo lo imposible para mantenerlo en funcionamiento”, lamentó Cuevas. No hubo heridos, solo daños materiales. Sin embargo, cuando una fuente laboral desaparece en cenizas, el golpe es total.

Hoy, a la vista de todos, el parador es solo escombros. Como así también, el proyecto de una familia que apostó a trabajar y recibir al turista en este tramo clave de la Ruta 40.

incendio Ruta 40 Villa Puente Picún Leufú

Peritaje y silencio: aún se desconocen las causas

Las autoridades ya están trabajando. Personal policial estuvo en el lugar desde temprano y a las 14 llegarán peritos de Bomberos de la Policía del Neuquén desde Zapala para realizar las pericias correspondientes.

Consultado sobre qué pudo haber pasado, Ramón Cuevas prefirió no dar opiniones. “Que sean las autoridades correspondientes quienes den las precisiones de qué realmente sucedió en ese parador y en este incendio”, señaló.

Por ahora, solo hay certezas: el fuego, las pérdidas y la espera.