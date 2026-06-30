La celebración de Milei por el triunfo de Keiko Fujimori en Perú: "Nunca más al socialismo totalitario"

Javier Milei felicitó a la presidenta electa y comparó su triunfo con las recientes elecciones de Colombia.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la nueva presidenta de Perú elegida para el período 2026-2031 . Este lunes se conocieron los resultados del balotaje presidencial, y por poco margen, la hija del expresidente peruano le ganó a su principal rival, Roberto Sánchez.

En una elección sumamente ajustada frente al candidato de Juntos por el Perú, el voto en el extranjero fue determinante para consolidar la victoria de Fujimori. El cómputo del 100% de las actas del balotaje peruano, le dio el triunfo a la representante de Fuerza Popular con el 50,135% de los sufragios, sobre el 49,865% del izquierdista Sánchez.

Tras conocerse los resultados oficiales, el presidente argentino Javier Milei felicitó a su par electa y celebró que "Perú sale del socialismo" a través de su cuenta de X. "Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad", comenzó.

"Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario", remarcó Milei, asegurando que "la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás". Y cerró con su habitual frase: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

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Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad.



Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba… — Javier Milei (@JMilei) June 30, 2026

"Perú inicia una nueva etapa"

Con la llegada de Fujimori al poder, la derecha sumará un nuevo gobierno en Latinoamérica, junto a los de Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay y El Salvador, y al reciente triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia.

Al mensaje del mandatario argentino, Fujimori agradeció y le respondió al libertario haciendo hincapié en la relación que tendrá con el país.

"El Perú inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Argentina, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y una agenda común que impulse el desarrollo, la libertad y la prosperidad de nuestros países”, concluyó el intercambio.

keiko fujimori respuesta Milei

Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

Fujimori se impuso por apenas 49.641 votos -el 50,14% frente al 49,87% de Sánchez- y no ganó dentro del territorio peruano, donde su rival se impuso; la diferencia se inclinó a su favor gracias al voto de los peruanos en el extranjero. La candidata de Fuerza Popular triunfó en nueve de las 25 regiones del país y deberá gobernar un Perú escindido, que ha tenido ocho presidentes en una década.

Keiko Fujimori Peru

¿Quién es Keiko Fujimori, la nueva presidenta del Perú?

Keiko Fujimori nació el 25 de mayo de 1975 en Lima. Es administradora de empresas con licenciatura en Boston University y máster en Administración de Empresas por Columbia University, título reconocido en Perú en noviembre de 2024. Fundó Fuerza Popular en 2009 y desde entonces es su principal dirigente. Fue congresista entre 2006 y 2011, período en el que acumuló la mayor votación individual de una legisladora hasta ese momento: 602.869 votos.

perú. Keiko Fujimori

Su plan de gobierno, "Perú con Orden", tiene tres ejes: seguridad, economía y social. En seguridad propone la creación de Centros de Comando y Videovigilancia en las 24 regiones, el despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes y 10.000 cámaras, la construcción de cuatro mega penales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas y la ampliación de las Unidades de Flagrancia Express.

En economía plantea reducir el déficit fiscal al 1% del PBI hacia 2031 y atraer entre USD 5.000 y 7.000 millones anuales de inversión privada. En lo social fija reducir la pobreza al 15% en cinco años y construir 3.000 colegios.