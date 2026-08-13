Caso Bertolini: la Justicia no levantará el secuestro del camión de la empresa investigada por contrataciones irregulares

Uno de los empresarios solicitó la restitución del vehículo. La Justicia lo secuestró como prueba y, en caso de una condena, podría decomisarlo.

Mientras avanza la investigación por administración fraudulenta en la Municipalidad de Plottier, la Justicia de Neuquén rechazó el pedido de uno de los empresarios de levantar el pedido de secuestro de un camión . Según explicaron, este vehículo es un elemento de prueba en la causa por presuntas contrataciones irregulares en esa localidad y hasta podría ser decomisado en caso de una eventual condena.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que el fiscal jefe Pablo Vignaroli se opuso al pedido de la defensa de uno de los empresarios imputados para levantar el pedido de secuestro de un camión, vinculado con la investigación por el direccionamiento de contrataciones en la Municipalidad de Plottier.

El planteo fue realizado durante una audiencia de control de la investigación. La defensa solicitó que se levantara el pedido de secuestro que pesa sobre el camión, mientras que Vignaroli sostuvo que la medida debe mantenerse porque el vehículo fue utilizado en las maniobras que se investigan y constituye un elemento de prueba. Además, planteó que, en caso de una eventual condena, podría quedar alcanzado por el decomiso previsto en el artículo 23 del Código Penal.

La fiscalía ofreció una alternativa para que el mantenimiento de la medida no impida el uso del vehículo: que el empresario lo ponga a disposición de la investigación, se realicen las medidas necesarias y luego sea designado como depositario judicial, de modo que pueda continuar utilizándolo.

Sebastián Fariña Petersen

La jueza Álvarez rechazó el levantamiento del pedido de secuestro y contempló esta posibilidad.

La investigación está a cargo de la unidad fiscal de Delitos Económicos y se inició para determinar la existencia de un sistema de contrataciones públicas destinado a favorecer de manera sistemática a determinados proveedores durante la gestión del exintendente de Plottier Luis Bertolini.

Cómo sigue la causa por administración fraudulenta en Plottier

El camión fue secuestrado en el marco de la investigación por un caso de presunta administración fraudulenta en la Municipalidad de Plottier. El caso tomó relevancia pública y derivó en la renuncia del entonces intendente, Luis Bertolini, que fue sucedido en el cargo por Malena Resa, actual jefa comunal de esa ciudad.

Sebastián Fariña Petersen

La Fiscalía formuló cargos cotra Bertolini, la exsubsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez y dos empresarios, uno de ellos hijos de la funcionaria mencionada.

La acusación sostiene que, entre enero de 2024 y marzo de 2026, los funcionarios municipales intervinieron deliberadamente en los procesos de contratación para beneficiar a los dos proveedores.

Según la investigación, durante ese período se otorgaron al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos. En las contrataciones objetadas, los mismos proveedores eran invitados sistemáticamente a cotizar y resultaban adjudicatarios.

Luis Bertolini saliendo de la Sala 12 del Poder Judicial de Neuquén tras concoer que no irá a prisión domiciliaria. Maria Isabel Sanchez

La fiscalía detectó además falta de publicidad de los procesos, incumplimiento de los requisitos mínimos de oferentes, utilización de contrataciones directas sin acreditar situaciones de urgencia, adjudicaciones sin fundamentos y pagos sin constancias de recepción de los bienes o servicios.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, cada uno de los imputados cumplió un rol dentro de una maniobra coordinada. Los funcionarios públicos intervinieron en las decisiones administrativas y en el control del circuito de contratación, mientras que los empresarios canalizaron las adjudicaciones y el flujo económico derivado de los procedimientos.

Los hechos fueron calificados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. Bertolini y Ramírez fueron imputados como coautores, mientras que los empresarios fueron acusados como partícipes necesarios.