El Gobierno de Figueroa se sostiene con recursos propios y recibe cada vez menos fondos nacionales

Es lo que muestran los datos de las tres fuentes de ingresos en julio. La recaudación de impuestos locales rozó el 32% del total de recursos.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en julio ingresos por un total de 721.661 millones de pesos, producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional. Esto, al comparar con igual mes del año pasado, dio una suba desde el punto de vista real (contrastando la inflación) del orden del 23,8% por ciento.

El resultado en cuanto a los recursos del mes arrojó que lo percibido por las tres fuentes de ingresos fue de unos de unos 20 mil millones de pesos menos que lo recaudado en junio. Y la continuidad de una tendencia que se consolida: la economía de la provincia se sostiene en base a lo que surge de los recursos propios (regalías por la actividad petrolera y la recaudación local de impuestos), mientras que recibe cada vez menos fondos de origen nacional.

Los datos, dados a conocer por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, dan cuenta que por regalías más canon extraordinario de producción Neuquén obtuvo 373.945 millones de pesos.

Fondos propios

El aumento de manera nominal que dejó la actividad petrolera fue del 88,9% por ciento pero implica una suba muy importante desde el punto de vista real, con relación a julio del año pasado, alcanzando el 41,1%.

Las regalías de petróleo aportaron 275 mil millones de pesos, retrocediendo un poco con relación al mes de junio, donde se había alcanzado un pico ($327 mil millones). A su vez, las de gas totalizaron 95 mil millones de pesos, superando las del mes anterior, que se habían ubicado en $89 mil millones.

En cuanto a los recursos provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) estos se mantienen, tanto en millones de pesos como en porcentaje, como la segunda fuente de ingresos de la provincia. Se ubicaron en 229.669 millones de pesos, con una variación interanual positiva y real del 9,8 por ciento, y de 9,9% en comparación con junio, lo que arrojó unos 20 mil millones de pesos más.

Recursos nacionales por coparticipación

Los fondos que envía el gobierno nacional dieron excepcionalmente en alza, como había ocurrido mayo, dado que en junio se había pospuesto el pago del saldo anual de la declaración jurada de personas para julio, lo que originó una mayor distribución de recursos coparticipables para todas las jurisdicciones del país.

De esta manera, Neuquén recibió 118.147 millones de pesos, de los cuales unos $96 mil millones correspondieron a coparticipación, mientras que a través de otros regímenes llegaron algo más de $21 mil millones. Esto dio una suba de real interanual de 8,5%.

Sin embargo, en el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas representaron el 51,8 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (31,8%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron tan solo el 16,4 por ciento.