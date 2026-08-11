Pronóstico para la ciudad de Neuquén: hasta cuándo se extenderá el frío intenso

Las bajas temperaturas en la región, sumada a la continuidad de las nevadas serán las protagonistas de las próximas horas.

La presencia de las bajas temperaturas continuará en los próximos días. El invierno frío y con nevadas seguirán siendo predominantes en la provincia de Neuquén . En la capital provincial y la zona prevalecerán los días con cielo cubierto.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa que este miércoles estará ventoso en horas de la madrugada con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. La temperatura estará en los 3 grados, pero en horas de la mañana descenderá a los 2 grados con viento de leve a moderado. En horas de la tarde, se prevé que la temperatura alcance una máxima de 10 grados bajo un cielo mayormente nublado y viento leve. Hacia la noche se mantendrán estas condiciones con una temperatura que descenderá a los 8 grados.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) pronosticó que continuará la presencia de aire frío con nevadas en cordillera. Mientras que en los valles se registrará una nubosidad variable con leve ascenso de la temperatura y heladas.

El organismo interjurisdiccional anticipó que durante el día estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 11 grados, viento leve y ráfagas que no superarán los 30 kilómetros por hora. En la noche estará el cielo cubierto y la temperatura descenderá a un grado bajo cero con viento leve y ráfagas de hasta 36 kilómetros por hora.

Sebastián Fariña Petersen

Cómo seguirá el tiempo

Continuarán similares condiciones del tiempo durante el jueves, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 11 grados. El cielo estará mayormente nublado y ventoso. Desde la madrugada hasta la tarde prevalecerán viento fuerte y ráfagas de hasta casi 60 kilómetros por hora.

Para la AIC, el tiempo estará ventoso, con cielo entre mayormente cubierto y cubierto. La mínima será de un grado y la máxima se elevará a los 13 grados. El viento soplará moderado y las ráfagas no superarán los 40 kilómetros por hora.

Según el SMN, el viernes, sábado y domingo estará prácticamente sin viento y con temperaturas levemente en ascenso. Para el domingo la mínima será de 6 grados y la máxima de 14 grados.