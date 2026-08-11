Pronóstico para la ciudad de Neuquén: hasta cuándo se extenderá el frío intenso
Las bajas temperaturas en la región, sumada a la continuidad de las nevadas serán las protagonistas de las próximas horas.
La presencia de las bajas temperaturas continuará en los próximos días. El invierno frío y con nevadas seguirán siendo predominantes en la provincia de Neuquén. En la capital provincial y la zona prevalecerán los días con cielo cubierto.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este miércoles estará ventoso en horas de la madrugada con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. La temperatura estará en los 3 grados, pero en horas de la mañana descenderá a los 2 grados con viento de leve a moderado. En horas de la tarde, se prevé que la temperatura alcance una máxima de 10 grados bajo un cielo mayormente nublado y viento leve. Hacia la noche se mantendrán estas condiciones con una temperatura que descenderá a los 8 grados.
Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó que continuará la presencia de aire frío con nevadas en cordillera. Mientras que en los valles se registrará una nubosidad variable con leve ascenso de la temperatura y heladas.
El organismo interjurisdiccional anticipó que durante el día estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 11 grados, viento leve y ráfagas que no superarán los 30 kilómetros por hora. En la noche estará el cielo cubierto y la temperatura descenderá a un grado bajo cero con viento leve y ráfagas de hasta 36 kilómetros por hora.
Cómo seguirá el tiempo
Continuarán similares condiciones del tiempo durante el jueves, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 11 grados. El cielo estará mayormente nublado y ventoso. Desde la madrugada hasta la tarde prevalecerán viento fuerte y ráfagas de hasta casi 60 kilómetros por hora.
Para la AIC, el tiempo estará ventoso, con cielo entre mayormente cubierto y cubierto. La mínima será de un grado y la máxima se elevará a los 13 grados. El viento soplará moderado y las ráfagas no superarán los 40 kilómetros por hora.
Según el SMN, el viernes, sábado y domingo estará prácticamente sin viento y con temperaturas levemente en ascenso. Para el domingo la mínima será de 6 grados y la máxima de 14 grados.
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