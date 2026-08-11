La predicción de Baba Vanga sobre los terremotos y la inquietante profecía que se podría cumplir en 2026

Luego de los devastadores terremotos ocurridos en Colombia y Venezuela en menos de dos meses, el nombre de la profeta volvió a circular con fuerza.

Baba Vanga hizo una serie de importantes predicciones para el 2026.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto, y que ocurrió a menos de dos meses del doble sismo registrado en Venezuela, volvió a colocar en redes sociales el nombre de Baba Vanga , la famosa vidente búlgara a quien desde hace años se atribuyen predicciones sobre guerras, crisis y grandes desastres naturales.

El temblor en Colombia ya dejó más de 220 muertos y más de 600 heridos, mientras que el desastre ocurrido en tierras venezolanas provocó la muerte de más de 6.300 personas.

La magnitud de ambos hechos y la poca diferencia de semanas en las que ocurrieron, despiertan el asombro de todos, por lo que causa además la preocupación en países cercanos.

En este contexto, usuarios comenzaron a relacionar los fuertes sismos con una de las profecías para este 2026.

¿Baba Vanga realmente predijo el terremoto?

Las listas que circulan en internet señalan que Baba Vanga habría anticipado para 2026 una serie de grandes desastres naturales.

Según sus predicciones, este año estaría marcado por terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos extremos. Si bien no existe un archivo original, manuscrito, grabación o documento fechado, estas predicciones fueron atribuidas a ella antes de su muerte.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de que Baba Vanga haya predicho el terremoto de Colombia, ni existe un documento original que compruebe que dejó una profecía específica para 2026.

La relación comenzó a aparecer debido a las listas de supuestas predicciones de Baba Vanga para 2026 que circulan desde finales de 2025 y que se han multiplicado en redes sociales.

Una de las afirmaciones más repetidas sostiene que durante 2026 ocurrirían grandes desastres naturales, incluyendo terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos.

Algunos medios internacionales han recogido estas versiones y señalan que, según quienes interpretan las supuestas profecías, una parte importante de la superficie terrestre podría verse afectada por catástrofes naturales. Cabe aclarar que estas afirmaciones no proceden de un documento escrito por Baba Vanga.

La inquietante profecía de Baba Vanga para el 2026

Siempre según la vidente, en los próximos meses sucedería uno de los eventos más importantes para la humanidad.

“Las predicciones de Baba Vanga sugieren que 2026 podría traer el primer contacto con alienígenas. Predijo que una nave espacial masiva se acercaría a la Tierra, lo que facilitaría la comunicación con una civilización avanzada”, sostuvo el sitio Space and Technology.

La profecía se hizo viral rápidamente en redes sociales y algunos usuarios la vincularon con la llegada del cometa interestelar 3I/ATLAS, señalado por muchos como una nave extraterrestre.

Este objeto, que viene desde fuera de nuestro sistema solar, se mueve a unos 246.000 kilómetros por hora según la NASA y lo más cercano que estará de nuestro planeta es a 270 millones de kilómetros, lo que equivale a 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

Todas las predicciones de Baba Vanga

Entre las afirmaciones que circulan cada año en medios y redes sociales se encuentran:

grandes terremotos y desastres naturales.

conflictos internacionales de gran escala.

una posible crisis económica mundial.

mayor influencia de la inteligencia artificial.

cambios en el equilibrio del poder mundial.

contacto con vida extraterrestre.

importantes transformaciones políticas.

Estas predicciones no cuentan con un registro original verificable y existen distintas versiones dependiendo de la publicación que las recopile.

¿Quién fue Baba Vanga?

Su nombre era Vangeliya Pandeva Gushterova, aunque mundialmente fue conocida como Baba Vanga. Nació en 1911 y alcanzó notoriedad en Europa del Este por sus supuestas capacidades de clarividencia. Murió el 11 de agosto de 1996, a los 85 años.

Con el paso del tiempo comenzaron a atribuírsele predicciones relacionadas con acontecimientos políticos, guerras, atentados, desastres naturales y cambios tecnológicos.

Sin embargo, buena parte de esas profecías fueron transmitidas de manera oral por familiares, seguidores y personas que afirmaron haberla escuchado.