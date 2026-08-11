Hay un periodista argentino desaparecido en Colombia por el terremoto de 7,4

Es buscado intensamente por estas horas, y su familia vive momentos de desesperación. Son dos los argentinos desaparecidos.

En las últimas horas se conoció que hay un periodista argentino entre los desaparecido por el trágico terremoto de 7.4 que sacudió este lunes a Colombia .

Hasta el momento hay dos argentinos que son buscados intensamente. Sus familias no logran localizarlos desde el sismo.

Carlos Alberto Ricchetti es un periodista independiente de 56 años es buscado por estas horas, y su familia vive momentos de desesperación porque no saben nada sobre él.

Desde Buenos Aires, la hermana de Carlos Alberto, Roxana Ricchetti, intenta desde el lunes obtener alguna información.

El periodista vive desde hace 24 años en Colombia junto con su mujer y el último contacto con su familia argentina fue el domingo por la noche, pocas horas antes del terremoto.

"No sabemos nada de ellos. No podemos comunicarnos. Dios los cuide a todos", expresó Roxana en diálogo con La Nación. La búsqueda de Carlos se registró en una página destinada a buscar información de aquellas personas cuyo paradero se desconoce. Ricchetti figura con estado "por localizar", dentro de la categoría correspondiente al sismo.

Quién es el otro argentino buscado en Colombia

Por otra parte, una familia de San Juan busca desesperadamente a Carlos Luis Cáceres, un ciudadano sanjuanino de 69 años que desde hace cinco años vive en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el temblor.

Carla Cáceres, hija del desaparecido, explicó que el colapso de las comunicaciones hizo que se dificulte la búsqueda. La familia intenta comunicarse con él y también consulta redes sociales, medios locales y hospitales para encontrar alguna pista sobre su paradero.

Además, sus allegados iniciaron una campaña para difundir su imagen y solicitar información a vecinos de la zona.

"Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados", relató en diálogo con El Tiempo de San Juan.

El hombre había iniciado años atrás un recorrido fuera de la Argentina. Primero vivió en España y posteriormente se radicó en Colombia. Según contó su hija, tenía previsto volver próximamente a San Juan para reencontrarse con su familia.

"El último contacto que mantuvo con él fue el sábado", dijo Carla. Sus allegados informaron, además, que, antes de perder la comunicación, el hombre vestía una remera celeste y blanca de la selección nacional y llevaba lentes de sol.

Los casos de Ricchetti y Cáceres tienen un punto geográfico en común: los dos vivían en el área de Pereira, una de las regiones donde se concentraron las consecuencias más graves del terremoto, de magnitud 7,4.

Más de 220 muertos por el terremoto en Colombia

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia, y se reportaron varias réplicas, que incluso se sintió en Ecuador y Panamá. El presidente Abelardo De La Espriella declaró emergencia por desastre nacional en todo el territorio.

El país registra al menos 224 muertos y más de 900 heridos, según indicó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más golpeadas del país.

La situación es alarmante, ya que durante la madrugada se registró un nuevo sismo de magnitud 3,2 y profundidad 109 km en Istmina y San José del Palmar, Chocó. También se registró un evento similar en la ciudad de Santander.