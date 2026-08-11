Terremoto en Colombia: el dramático rescate de un bebé entre los escombros de un hospital

Se vivieron momentos de desesperación en medio de los operativos de rescate, mientras se confirmaron más de 160 muertos. Las imágenes del impactante momento.

En medio del horror, se ha logrado rescatar con vida a varias personas.

Este lunes por la mañana se registró un terremoto de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó , Colombia , que derrumbó más de 60 edificios, hospitales y causó un trágico escenario. Ya son al menos 160 los muertos, más de los 500 heridos y cientos de desaparecidos que son buscados entre los escombros.

La situación es compleja y desesperante, se viven momentos de angustia entre quienes buscan a sus seres queridos. Pero también en medio del horror, se ha logrado rescatar con vida a varias personas.

Uno de los momentos más dramáticos y emocionantes se vivió hace algunas horas, cuando durante los operativos llevados a cabo en Colombia tras el terremoto, encontraron con vida a un bebé y un adulto entre los escombros de un hospital que colapsó.

El emotivo momento fue capturado por un testigo y el video causó gran impacto. En las imágenes se observa cómo los socorristas sacan al bebé de entre los brazos de un hombre.

“Paramédicos, paramédicos”, se los escucha gritar con desesperación. Y ante el asombro de todos, en el video se puede observar que tanto el menor como el adulto se encontraban conscientes después de pasar horas bajo los escombros.

De acuerdo con el video, la persona cubría al bebé durante el derrumbe y, aunque resultó lesionada en un brazo, logró mantener al pequeño a salvo hasta la llegada de los equipos de rescate. Por el momento se desconoce el estado de actual del menor y su posible allegado.

Rescatistas de Colombia trabajan a contrarreloj

Durante la jornada del lunes, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la tarea de rescate es la prioridad de la respuesta oficial después del fuerte movimiento telúrico que causó pánico en distintas regiones del país.

El número de fallecidos y heridos podría variar en las próximas horas, a medida que avanzan los operativos de búsqueda y se actualizan los datos oficiales. El último parte oficial registró 169 muertes, más de 900 heridos y 2.000 desaparecidos.

Las autoridades locales también advirtieron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte “de la última década”.

Los equipos de rescate trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes y personas desaparecidas. Durante las últimas horas, el Gobierno colombiano confirmó que más de 200 rescatistas fueron desplegados en Pereira y Dosquebradas, dos de las localidades más golpeadas por la tragedia.

La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali.

En la ciudad de Pereira se concentra la mayor cantidad de víctimas fatales, personas desaparecidas y numerosos edificios colapsados. Las autoridades suspendieron las clases y dispusieron medidas excepcionales para facilitar las tareas de rescate.

Por su parte, en Cali el alcalde Alejandro Eder informó que la ciudad contabiliza 95 fallecidos y cientos de heridos. Además, se reportaron alrededor de 40 edificios derrumbados y miles de viviendas afectadas.

Según publicó el alcalde en su cuenta de X, fueron 86 las personas rescatadas de los escombros. "El balance preliminar en Cali registra 239 personas atrapadas reportadas, 949 heridas y 95 fallecidas. Además, 45 estructuras presentan colapso total o parcial y 93 edificios y viviendas tienen daños en su infraestructura", detalló.