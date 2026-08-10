Terremoto de 7,4 sacudió a Colombia: hay más de 100 muertos y buscan sobrevivientes entre los escombros

Este lunes por la mañana se reportó un fuerte terremoto de 7,4 en Colombia. El epicentro fue en el departamento de Chocó, en el occidente del país.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico se registró pasadas las 7:30 de la mañana y alcanzó su punto máximo en la localidad de San José del Palmar. Ocurrió a una profundidad de 107 kilómetros a las 7.34 a.m, informó el USGS.

Por el momento se confirmaron al menos 110 personas fallecidas en Manizales, Pereira y Buenaventura, tres de las ciudades con mayores afectaciones.

Por otra parte, se confirmó la muerte de al menos cinco personas en el Valle del Cauca. "Tenemos tres niños en Calima, Darién, y una persona en Zarzal. Hay muchos heridos en Zarzal", indicó la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, en Noticias Caracol.

"Estoy en el hospital universitario, y estamos colapsados. Hay cinco pacientes que no hemos podido evacuar, que están debajo de los escombros”, agregó.

El movimiento generó evacuaciones preventivas en edificios y zonas residenciales de la capital; hay heridos de gravedad, así lo publica La Nación. Se reportaron daños en edificios en Bogotá, Medellín y Cali.

Y se sintió también con fuerza en ciudades como Manizales, a 300 kilómetros de Bogotá y donde hay daños en edificaciones. También fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se evacuaron varios edificios y oficinas públicas.

TERREMOTO EN COLOMBIA: VOLUNTARIOS INTENTAN RESCATAR A PERSONAS ATRAPADAS BAJO LOS ESCOMBROS. pic.twitter.com/iMK1Cz6IiO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, confirmó que en la capital departamental Quibdó “hay heridos y graves daños en las edificaciones” y expresó preocupación por las posibles réplicas.

En el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, capital del departamento de Risaralda, una parte del techo se desprendió en una zona de tránsito del público, pero las autoridades no han divulgado información de posibles víctimas.

Vuelos suspendidos en Colombia

El sismo afectó a los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, que han sufrido importantes daños, según ha indicado el organismo estatal encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país.

"Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura", ha publicado en la red social X.

"La Aerocivil continúa realizando seguimiento a la situación e informará oportunamente cualquier novedad", concluyó el mensaje.

#Sismo l Primer reporte oficial



Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura.



Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 10, 2026

Qué dijo el presidente de Colombia tras el terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció a través de X, donde indicó que fue solicitada la instalación de un Puesto de Mando Unificado en el municipio de San José del Palmar, en Chocó, lugar del epicentro.

"He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", indicó.

Al mismo tiempo, reveló que le solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) "un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno", dijo el mandatario.

Al menos 20 edificaciones colapsaron en Cali

En Cali, diversos usuarios reportaron en redes sociales la caída de edificios e indicaron que "las personas intentan ayudar en las labores de rescate, ya que al parecer había gente adentro". Otros testimonios reflejaron la angustia y los daños estructurales en la ciudad: "Temblor. Angustia y daños estructurales en Cali".

"El temblor fue descrito por testigos como uno de los más fuertes de los últimos años, con escenas de gritos y evacuaciones en varias regiones", indicó el diario El Tiempo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó a través de X el colapso de 20 edificios con personas atrapadas. "Ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas", indicó.

Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas.



Le pido… pic.twitter.com/bn6iwJ6Nh4 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026

El Servicio Geológico Colombiano convoca a la población a recolectar información relacionada con el área en la que se sintió un sismo y los efectos que causó. Con esta información se evalúan las intensidades y se mejora la comprensión del riesgo sísmico.