Pánico en pleno vuelo: amenazas, destrozos y un desesperado intento para abrir la puerta de emergencia

A 30.000 pies de altura, un pasajero de 36 años intentó abrir una salida de emergencia e intimidó a los tripulantes mientras viajaban desde Malasia hacia India.

Un hombre fue arrestado tras ser acusado de provocar destrozos, amenazar a la tripulación e intentar accionar la salida de emergencia de un avión c omercial a 30.000 pies de altura, en un vuelo que iba desde Malasia hacia India .

El episodio ocurrió a bordo del servicio OD 231 de la empresa Batik Air, el cual cubría el trayecto entre las ciudades de Kuala Lumpur y Kochi. El sospechoso fue identificado como Jamsheer Athanikkal , un ciudadano indio de 36 años .

La Policía india intervino inmediatamente después del aterrizaje del avión en el aeropuerto y el encargado de seguridad de la aerolínea radicó la denuncia formal ante las autoridades del Estado de Kerala.

Según reportaron periódicos locales, Athanikkal causó roturas en la estructura de la aeronave e intimidó a quienes se encontraban cerca antes de ser neutralizado por el personal de abordo y los usuarios.

Man attempts to OPEN EMERGENCY EXIT MID-FLIGHT on Batik Air plane from Malaysia to India



Because he 'FELT LIKE DOING SO at that moment' — 26-yo Jamsheer Athanikkal reportedly told police



Potential tragedy averted, man arrested pic.twitter.com/V1cxQzZayH — RT (@RT_com) August 8, 2026

“El incidente tuvo lugar en pleno vuelo entre las 21:30 y las 23:00”, explicó un agente a Indian Express. “Jamsheer viajaba en el asiento número 12A y, sin provocación alguna, intentó abrir la salida de emergencia y destrozó el panel de la ventana de salida”, precisó esa misma fuente.

En la misma línea, el policía añadió: “Amenazó a los demás pasajeros y a la tripulación, quienes intentaron detenerlo. Posteriormente lo redujeron”.

A través de grabaciones difundidas en redes sociales, se observa al acusado siendo inmovilizado con sujetadores de plástico por los miembros de la tripulación, así como también algunas marcas sobre el cristal de la ventana de salida, donde partes del revestimiento plástico del interior sufrieron daños.

Según voceros de las fuerzas de Seguridad de India, el hombre llevaba una década empleado en Malasia dentro de una empresa del rubro gastronómico perteneciente a un allegado y realizaba el trayecto aéreo con el objetivo de regresar a su tierra natal.

El acusado de generar caos en pleno vuelo quedó detenido

Tras tocar tierra en el aeropuerto de Kochi, Athanikkal quedó a disposición judicial imputado por los delitos de intimidación criminal [(BNS) 351(3)], desobediencia a las instrucciones oficiales de seguridad (Ley de aeronaves 11-A) y puesta en peligro de la seguridad pública (Ley de la policía de Kerala 118(e), según informa el Deccan Chronicle.

Sin embargo, ante la gravedad de lo ocurrido dentro del avión, los investigadores policiales resolvieron ampliar las acusaciones formales e incorporar la figura de tentativa de homicidio.

“Dado que el acto del acusado pudo haber puesto en peligro la vida de los demás pasajeros, hemos presentado cargos por intento de asesinato contra él”, deslizaron desde la Policía. “Debe ser interrogado exhaustivamente como parte de la investigación”, agregaron.

Además, advirtieron: “También presentaremos una petición para que se le realice una prueba que determine su estado mental”. Al ser consultadas sobre los motivos que desencadenaron la conducta a bordo, las autoridades señalaron que el implicado no esgrimió justificativos previos ni altercados.

“Sintió ganas de hacerlo”: la insólita explicación del acusado

En declaraciones al Indian Express sobre los motivos por los que Athanikkal supuestamente cometió el acto en pleno vuelo, la Policía señaló: "Dijo que sintió ganas de hacerlo en ese momento".

“No es que hubiera perdido su trabajo (y estuviera frustrado por ello). Dijo que volvía a casa para ver a su recién nacido. La policía solicitará su custodia al tribunal para interrogarlo más a fondo”, anticiparon.

“También estamos investigando si se le puede aplicar al detenido la Ley de Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, que se refiere a los delitos cometidos a bordo de una aeronave”, añadió el agente. El detenido no ha alegado ninguna provocación para justificar el acto, concluyó el vocero policial.

El acusado de generar momentos de tensión en pleno vuelo fue inmovilizado con sujetadores de plástico por la tripulación.

Este lunes, las autoridades tenían previsto elevar una petición ante el Juez de Primera Instancia de Angamaly para solicitar la custodia de Athanikkal con el objetivo de interrogarlo más a fondo.

Según consignaron los reportes oficiales, Athanikkal adoptó una postura violenta al momento de ser presentado formalmente ante el juez de la causa en la sede judicial local.

Los trabajadores de la empresa aérea retornaron al punto de origen. El agente indicó que la tripulación de cabina del vuelo regresó a Malasia y que su declaración se registrará posteriormente.