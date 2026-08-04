El testimonio de un pasajero que viajaba desde Neuquén hacia Buenos Aires cuando el avión debió abortar el aterrizaje y regresar. Contó cómo fueron las turbulencias y la tensión a bordo.

El relato desde el vuelo de JetSmart: "Había pasajeros descompuestos, chicos llorando y un nene que rezaba".

“Había dos chicas descompuestas, chicos que lloraban y un niño que estaba rezando”. Así describió Pablo Gómez los momentos de tensión que se vivieron dentro del vuelo de JetSmart que partió desde Neuquén con destino a Buenos Aires y debió regresar luego de no poder aterrizar en Aeroparque.

El pasajero viajaba en la fila 18 y relató que el vuelo estuvo marcado desde el comienzo por las demoras. La salida estaba prevista originalmente para las 17:30, pero fue reprogramada primero para las 19, luego para las 20 y finalmente el avión despegó alrededor de las 20:15 de este último viernes.

Cerca de las 21:30 comenzó el descenso hacia Aeroparque. Fue entonces cuando, según contó, se iniciaron fuertes turbulencias mientras la aeronave se preparaba para aterrizar. “Intentó aterrizar, pero como no había condiciones de visibilidad, tuvo que volver a ascender inmediatamente y guardó el tren de aterrizaje”, explicó Gómez.

En un primer momento, los pasajeros creyeron que el avión permanecería algunos minutos en el aire y volvería a intentar la maniobra. Sin embargo, eso no ocurrió. La aeronave recuperó altura y emprendió el regreso hacia Neuquén. La medida fue anunciada luego de que la aeronave fuera alcanzada por un rayo durante el intento de aterrizaje.

La tripulación decidió abordar el aterrizaje y volver a ganar altura ya que en se registraba una fuerte tormenta eléctrica en inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery.

Una hora y media de turbulencias y mucha tensión

Gómez recordó que las turbulencias se extendieron durante aproximadamente una hora y media y que la situación generó preocupación dentro de la cabina. “La verdad es que estaban todos bastante alterados. Cerca de las filas de adelante había dos chicas descompuestas, había chicos que lloraban y un niño que estaba llorando y rezando”, relató.

También había pasajeros mareados, personas a las que les había bajado la presión y otras que necesitaban asistencia. Cuando las turbulencias disminuyeron, la tripulación comenzó a recorrer el avión y a atender a quienes se encontraban afectados. Entregaron agua, alimentos y bolsas para las personas que se sentían mal.

Pablo aseguró que desde su ubicación no advirtió el momento en que la aeronave fue alcanzada por un rayo. Recién se enteró cuando el vuelo aterrizó nuevamente en Neuquén.

“Yo estaba en la fila 18 y no sentí nada. Cuando pasa, se siente una luz y un ruido muy fuerte, pero desde donde estaba no lo percibí”, señaló. Otros pasajeros, en cambio, afirmaron que sí habían visto el destello o escuchado el impacto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tomas Bajo Gisondi (@tomas.bajo)

El regreso a Neuquén y la espera durante la madrugada

El avión llegó nuevamente al aeropuerto neuquino cerca de las 23:30. Allí, los pasajeros debieron esperar mientras se realizaban las inspecciones técnicas correspondientes. La empresa les ofreció dos alternativas: retirarse y reprogramar el vuelo o permanecer en el aeropuerto a la espera de una definición.

Según detalló Gómez, de los cerca de 180 pasajeros que viajaban, alrededor de 120 decidieron irse. Otros 60 permanecieron en el lugar con la esperanza de poder continuar el viaje durante la madrugada.

La espera se extendió hasta aproximadamente las 2, cuando la empresa informó que el avión había quedado fuera de servicio y que el vuelo no saldría. “Nos comunicaron que las inspecciones ya estaban hechas y que el avión no podía seguir volando”, explicó.

Sebastián Fariña Petersen

Tuvo que comprar otro pasaje para poder viajar

Gómez necesitaba llegar a Buenos Aires y, ante la incertidumbre, decidió comprar un nuevo pasaje por su cuenta. Finalmente, pudo viajar al día siguiente cerca del mediodía, en otra aeronave. Sin embargo, debió afrontar un gasto adicional.

“Compré otro vuelo porque no podía esperar a que me dieran una opción y correr el riesgo de quedarme sin lugar. Tuve que gastar doble porque tenía que llegar”, sostuvo.

El avión involucrado fue retirado posteriormente sin pasajeros, mediante un vuelo ferry, para continuar con las revisiones técnicas.