El hecho ocurrió en un complejo de cabañas de San Martín de los Andes. El tribunal concluyó que la adolescente quedó paralizada y no pudo consentir el contacto sexual.

Fue absuelto, anularon el fallo y en un nuevo juicio lo declararon culpable de abuso sexual.

Un hombre que había sido absuelto hace un año por abusar sexualmente de una adolescente fue juzgado nuevamente y declarado responsable. El nuevo debate se realizó luego de que el Tribunal de Impugnación revocara el primer fallo y ordenara repetir el juicio con otros magistrados.

El veredicto fue dictado por unanimidad este viernes, tras tres jornadas de audiencias desarrolladas en San Martín de los Andes . El tribunal estuvo integrado por las juezas Bibiana Ojeda y Leticia Lorenzo y el juez Eduardo Egea.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal del caso Hernán Scordo y la asistente letrada Lucía Lucero, quienes sostuvieron que el acusado abusó sexualmente de la adolescente aprovechando una situación de convivencia previa.

El hecho ocurrió el 7 de noviembre de 2024, entre la 1 y las 2 de la madrugada, dentro de una habitación de un complejo de cabañas.

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El tribunal analizó si hubo consentimiento

Durante la lectura de los fundamentos, la jueza Leticia Lorenzo explicó que no había discusión respecto de que el acusado y la víctima habían estado en el mismo lugar, que se encontraron en la habitación donde ella dormía y que existió un contacto sexual.

El punto central que debía resolver el tribunal era si la adolescente había consentido ese acto. Luego de analizar los testimonios y las pruebas presentadas durante el juicio, las juezas y el juez concluyeron que la víctima quedó paralizada durante el episodio y no tuvo posibilidad de expresar un consentimiento efectivo.

“Una persona paralizada es una persona que no puede consentir ”, afirmó Lorenzo al explicar la decisión.

El tribunal también destacó que el relato de la adolescente se mantuvo coherente desde el momento en que contó lo ocurrido hasta su declaración durante el debate. Además, sostuvo que no aparecieron contradicciones ni otros elementos que permitieran poner en duda su testimonio.

Los magistrados consideraron también que la denunciante no obtuvo ningún beneficio luego de revelar el abuso. Por el contrario, debió atravesar consecuencias personales y sociales derivadas de la denuncia.

El consentimiento no puede presumirse

En el veredicto, el tribunal recordó que el consentimiento para mantener una relación sexual debe ser “actual, comunicado y conocido”. Esto significa que no puede presumirse por comportamientos anteriores, por la existencia de una relación previa o por el hecho de que dos personas se encuentren en una misma habitación.

Los jueces remarcaron además que no es responsabilidad de la víctima demostrar que se negó, sino que debe existir una manifestación clara y efectiva de consentimiento.

Finalmente, el acusado fue declarado responsable por abuso sexual agravado, debido a que el hecho fue cometido contra una persona menor de 18 años y en un contexto de convivencia preexistente.

La causa ingresará ahora en la etapa de cesura, durante la cual se debatirá y determinará la pena que deberá cumplir el hombre. La fiscalía y la defensa cuentan con cinco días para presentar las pruebas que utilizarán en esa instancia.