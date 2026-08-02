Pasó de largo en una curva y quedó colgado con su camioneta en Centenario

La Toyota Hilux atravesó una vereda y quedó colgada en un desnivel detrás de la estación Shell. Bomberos debieron estabilizarla y retirarla con un malacate.

Pasó de largo en una curva y casi cayó con su camioneta sobre calle Honduras. (Foto Gentileza Centenario Digital)

Una mala maniobra estuvo a punto de terminar en un accidente de mayores dimensiones en Centenario . El conductor de una camioneta Toyota Hilux pasó de largo en una curva, atravesó una vereda y quedó atascado en un desnivel, a pocos metros de caer sobre la calle Honduras.

El llamativo episodio ocurrió este sábado minutos después de las 20, en un camino de tierra ubicado detrás de la estación de servicio Shell. La camioneta, perteneciente a una empresa, era manejada por un hombre que no habría advertido que la calle cambiaba de dirección en ese sector.

Por motivos que aún se intentan establecer, el conductor continuó derecho al llegar a la curva. La Hilux salió del camino, atravesó la vereda que comunica con una pasarela y cayó con su parte delantera hacia el desnivel.

Según informó Centenario Digital, el vehículo quedó atascado antes de llegar a la calle Honduras. Su posición generó preocupación, ya que cualquier movimiento podía provocar que continuara descendiendo hasta la calzada.

Efectivos de Tránsito Villa Obrera llegaron al lugar y le realizaron un test de alcoholemia al conductor. El control dio resultado negativo.

Un operativo con malacate para rescatar la Hilux

Debido al riesgo de que la camioneta siguiera cayendo, fueron convocados los Bomberos Voluntarios de Centenario. El personal acudió con el móvil 19 y comenzó un cuidadoso trabajo para asegurar el rodado.

Primero estabilizaron la Toyota Hilux y luego utilizaron el malacate de la unidad para sacarla del desnivel. Finalmente, lograron retirarla sin que llegara a caer sobre la calle Honduras.

A pesar de la peligrosa maniobra y de la posición en la que terminó el vehículo, no se registraron personas heridas.

Dos autos chocaron y los conductores dieron positivo en alcoholemia

Un nuevo siniestro vial tuvo lugar en la ruta 7 en la madrugada de este sábado y generó gran caos sobre la mano Neuquén hacia Centenario. Los conductores de los vehículos dieron positivo de alcoholemia, uno de ellos con un alto nivel de alcohol en sangre.

Alrededor de las 3:30 de la madrugada en la zona del ex peaje, un hombre a bordo de un Toyota Corolla impactó de lleno contra la parte trasera de un Renault Sandero Stepway. Los daños fueron en ambos rodados, aunque la sorpresa fue mayor cuando se constató un test de alcoholemia a los protagonistas.

Los conductores, de 27 y 31 años de edad, se sometieron a una alcoholemia que realizaron efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y, según se logró constatar, estaban alcoholizados.

Cabe recordar que en la provincia y la ciudad de Neuquén rige la ley de alcohol cero al volante, lo que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una graduación de alcohol en sangre superior a 0 mg/l.

El que conducía el Toyota presentaba 2,08 gramos y el otro 0,68, quien además no contaba con seguro obligatorio.

Ambos conductores fueron multados y les retuvieron las licencias para ponerlas a disposición del Juzgado de Faltas de Centenario. No fue necesario interrumpir de manera total el tránsito mientras duró la intervención de las autoridades.