Robaron una camioneta de servicios públicos mientras atendían una emergencia y apareció volcada

El vehículo oficial fue sustraído mientras un operario realizaba tareas durante esta mañana. El vehículo apareció sobre la Ruta Provincial 14.

Una camioneta del Ente Autárquico Municipal de Servicios Públicos ( Eamsep ) fue robada durante la madrugada de este sábado 1 de agosto, mientras un operario atendía una emergencia en Zapala . El vehículo fue localizado pocos minutos después volcado sobre la Ruta Provincial 14 , a partir del sistema de geolocalización instalado en la unidad.

El hecho sucedió alrededor de las 6:15 de hoy, en inmediaciones de las calles Podestá y Buenos Aires. De acuerdo con la información de FM Urbana, el ilícito ocurrió cuando el trabajador de Servicios Públicos acudió al lugar para atender una emergencia y en ese contexto descendió de la camioneta oficial para realizar tareas vinculadas al servicio.

Un desconocido aprovechó el momento de distracción para ingresar a la camioneta y robarla . Sin embargo, el vehículo oficial fue localizado a los pocos minutos.

El sistema de geolocalización con el que cuentan las unidades del Eamsep permitió ubicar a la camioneta pocos minutos después del ilícito. El vehículo apareció volcado sobre la Ruta Provincial 14, en dirección hacia Mariano Moreno, una localidad ubicada a 21 kilómetros de Zapala.

El vehículo oficial apareció volcado sobre la Ruta 14

Hasta el momento, las circunstancias en las que se produjo el vuelco no fueron establecidas. Las primeras informaciones indican que no hubo personas lesionadas y que los daños fueron únicamente materiales en la camioneta oficial.

La Fiscalía de Zapala tomó intervención en la causa y dispuso las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre las primeras medidas, se buscará identificar al autor del robo, quién conducía el vehículo al momento del vuelco y qué ocurrió durante el recorrido hasta el lugar del vuelco.