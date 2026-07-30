No todas son malas para el Gordo Fede: está condenado por un crimen, pero recibió una buena noticia

El hombre que metía miedo en Villa Ceferino acumuló varias causas penales en el tiempo, que empezaron a definirse.

El Gordo Fede fue condenado en noviembre de 2025 aunque la sentencia todavía no se encuentra firme.

Más allá del revés que tuvo en el cierre del año pasado con una condena por dos hechos delictivos, Federico Norberto Abello , más conocido por su apodo de “el Gordo Fede”, no da el brazo a torcer y busca que la sentencia dictada por un tribunal colegiado se revierta.

Mientras tanto, en otra de las causas penales que enfrentaba, recibió una noticia favorable.

El Gordo Fede se hizo conocido en el barrio Villa Ceferino por las sospechas que lo vinculaban a la comercialización de drogas y al manejo de un amplio territorio.

La investigación que lo puso contra las cuerdas fue el homicidio de Francisco Basualdo Millacán, quien recibió un certero disparo en el pecho luego de una compra de estupefacientes. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal (MPF), la víctima fue a comprar drogas y tras una discusión, fue baleado a quemarropa por Abello con una pistola de nueve milímetros.

Claudio Espinoza

Los sabuesos de la Policía provincial no se demoraron mucho en reunir elementos de prueba determinantes que involucraban a Abello y en noviembre del año pasado, fue declarado responsable penal.

De igual modo, la defensa sostuvo que se trató de un hecho de legítima defensa.

A su turno, el tribunal lo declaró responsable penal por unanimidad. Luego, en el juicio de cesura, se le impuso una pena de 11 años y 8 meses por el delito de homicidio agravado.

El TSJ definirá otra presentación de la defensa

A pesar del contundente pronunciamiento de los jueces, la defensa impugnó lo resuelto. La respuesta fue negativa y, en la actualidad, aguarda la respuesta a un recurso extraordinario elevado al máximo tribunal provincial.

Por otra parte, mientras se define la causa más grave, el Gordo Fede obtuvo un fallo favorable en el transcurso de esta semana.

Gentileza Poder Judicial Neuquén

Se trata de viejos incidentes que protagonizó en 2022 y 2023 y que derivaron en denuncias en su contra por el delito de amenazas simples.

De forma inicial, el hombre había accedido a una probation aunque incumplió las pautas de conducta y una jueza de ejecución había revocado el beneficio.

Sobreseído

En las últimas semanas, la fiscalía y la defensa analizaron la causa pendiente y coincidieron en que podían solicitar el sobreseimiento de Abello. Fue el pedido que se realizó al juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien no puso objeciones debido a que “estaba debidamente fundamentado”, resaltaron desde el Poder Judicial provincial.

Otro factor que tuvo presente el magistrado fue “el consentimiento de la víctima -quien participó de la audiencia- y que no ocurrieron situaciones de violencia ni de amenazas desde febrero de 2023”.

Un barrio marcado por los enfrentamientos

De esta forma, el Gordo Fede se aferra a lo que pueda resolver el TSJ en relación a la causa que terminó con una condena pero que todavía no está firme.

El año pasado, tras el crimen de Basualdo, recrudecieron los enfrentamientos entre bandas en Villa Ceferino. Por esta razón, la Policía tuvo que realizar varios procedimientos para llevar calma al barrio. Los operativos preventivos se reiteraron durante el presente año apuntando principalmente a los puntos de venta de drogas.