Cayó la banda del "cuento de la grúa": desde un penal estafaron a un jubilado por 27 millones

La investigación permitió identificar a los integrantes de la organización, que realizaba estafas telefónicas desde el Complejo de Ejecución Penal N.º 1.

Una investigación encabezada por el Departamento Delitos Económicos y la División Ciberdelitos Económicos de la Policía del Neuquén permitió desarticular una organización dedicada a cometer estafas telefónicas bajo la modalidad conocida como "cuento de la grúa".

El caso provocó un perjuicio económico superior a 27 millones de pesos a un jubilado de la capital provincial.

Como resultado de la pesquisa se realizaron allanamientos simultáneos en la ciudad de Neuquén y en el Complejo de Ejecución Penal N° 1 de Viedma , donde, según determinaron los investigadores, se originaban las comunicaciones utilizadas para engañar a las víctimas.

El operativo dejó tres personas demoradas, además del secuestro de 13 teléfonos celulares, un automóvil, una motocicleta, una bicicleta y documentación de interés para la causa.

Cómo era el "cuento de la grúa" con el que engañaban a las víctimas

El jefe del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén, comisario César Simón Juárez, explicó que la organización utilizaba una modalidad cada vez más frecuente en la región.

"La podríamos denominar el cuento de la grúa", indicó el comisario, al detallar que los delincuentes llamaban a un adulto mayor haciéndose pasar por un familiar que supuestamente viajaba para visitarlo y había quedado varado en la ruta por un desperfecto mecánico.

Según explicó, el estafador solicitaba ayuda para contratar una grúa y luego proporcionaba un supuesto número de la aseguradora. En una segunda llamada, otro integrante de la banda se hacía pasar por personal del seguro y convencía a la víctima de realizar las transferencias.

En este caso, el damnificado efectuó inicialmente tres transferencias por aproximadamente 2,7 millones de pesos, pero la manipulación continuó durante distintos episodios hasta que el perjuicio económico alcanzó los 27 millones de pesos.

"Lo vieron vulnerable y continuaron con distintas maniobras, incluso haciéndose pasar por personal del banco", explicó Juárez. "Lo vieron vulnerable y continuaron con distintas maniobras, incluso haciéndose pasar por personal del banco", explicó Juárez.

La investigación llevó hasta un interno del Penal de Viedma

Las tareas investigativas incluyeron un prolongado trabajo de intervenciones telefónicas y análisis de comunicaciones que permitió identificar un domicilio en Neuquén y establecer el vínculo con un interno alojado en el Penal N° 1 de Viedma.

"Las comunicaciones partían del penal. Había relación entre uno de los internos y las personas que operaban en Neuquén", confirmó el jefe policial.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea gracias a un exhorto judicial y con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones de Río Negro, que trabajó junto a los efectivos neuquinos para reunir las pruebas.

Secuestraron celulares y buscan más víctimas

Durante los procedimientos se incautaron 13 dispositivos electrónicos, de los cuales alrededor de seis fueron encontrados dentro de la unidad penitenciaria.

Juárez destacó que entre los elementos secuestrados había teléfonos inteligentes con tecnología 5G, algo que calificó como "un detalle no menor" teniendo en cuenta que se encontraban dentro del establecimiento penitenciario.

Además del secuestro de vehículos y documentación, la investigación continúa para reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar si los sospechosos participaron en otros hechos similares.

"Ya pudimos establecer que podrían existir otras víctimas de esta misma modalidad. Ahora debemos identificar quiénes son y cuál fue el alcance de las maniobras", señaló el comisario.

La recomendación para evitar nuevas estafas

Desde la Policía del Neuquén reiteraron la importancia de no brindar información personal, bancaria ni realizar transferencias ante llamados de personas desconocidas, incluso cuando aseguren ser familiares o representantes de una empresa.

Ante cualquier comunicación sospechosa, recomendaron cortar la llamada de inmediato, verificar la situación contactándose directamente con el familiar involucrado y dar aviso al 101 o a la dependencia policial más cercana.