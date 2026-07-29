Un producto económico y presente en todos los hogares permite retirar la suciedad acumulada . Cómo utilizarlo correctamente.

El truco casero para sacar la grasa pegada de las perillas de la cocina: las deja como nuevas y sin usar bicarbonato

Ya sea para ahorrar dinero o evitar la utilización de productos químicos, cada vez más se recurre a alternativas ecológicas y efectivas para la limpieza del hogar . De hecho, un artículo presente en todas las casas se convirtió en un aliado clave para eliminar la suciedad de las perillas de la cocina , donde suele haber mucha grasa .

En las perillas se acumulan con facilidad restos y salpicaduras de alimentos. Con el tiempo, esa suciedad se vuelve pegajosa, opaca y difícil de quitar . Ante esta situación, se puede recurrir a un simple producto para removerla: vinagre blanco . Además, este limpiador doméstico y eficaz sirve para desinfectar la superficie.

El vinagre blanco contiene ácido acético , que ayuda a disolver los depósitos orgánicos y rompe la película lipídica que forma la grasa, facilitando su eliminación . Aunque no es un desengrasante fuerte como los químicos industriales, este producto ayuda a aflojar y retirar la suciedad cuando se combina con el frotado y el agua tibia.

El vinagre blanco ayuda a ablandar la grasa, lo que hace más fácil de retirarla.

Por otro lado, el vinagre neutraliza ciertos olores y deja la superficie con menos aromas de cocina. Esto se debe a sus propiedades antimicrobianas moderadas, que ayudan a disminuir la carga de bacterias en la superficie, aunque no sustituye a desinfectantes específicos en situaciones que lo requieran.

Cómo utilizar vinagre blanco para limpiar las perillas

Retirar las perillas: la mayoría de las perillas se quitan tirando con cuidado hacia afuera. Otras pueden requerir un destornillador. Retirarlas con cuidado para no dañar el eje y colocarlas en un recipiente.

la mayoría de las perillas se quitan tirando con cuidado hacia afuera. Otras pueden requerir un destornillador. Retirarlas con cuidado para no dañar el eje y colocarlas en un recipiente. Remojo en vinagre: mezclar una parte de vinagre blanco con una parte de agua tibia en el recipiente. Si la suciedad está muy incrustada, usar vinagre sin diluir o calentarlo ligeramente sin poner a hervir. Sumergir las perillas desmontadas y dejar actuar entre 15 y 20 minutos. El vinagre blando afloja la grasa y facilita la limpieza.

mezclar una parte de vinagre blanco con una parte de agua tibia en el recipiente. Si la suciedad está muy incrustada, usar vinagre sin diluir o calentarlo ligeramente sin poner a hervir. Sumergir las perillas desmontadas y dejar actuar entre 15 y 20 minutos. El vinagre blando afloja la grasa y facilita la limpieza. Frotado y aclarado: sacar las perillas y frotar con un cepillo de dientes viejo, prestando atención a ranuras y hendiduras. Para manchas persistentes, añadir unas gotas de detergente al cepillo y frotar con la mezcla de vinagre.

sacar las perillas y frotar con un cepillo de dientes viejo, prestando atención a ranuras y hendiduras. Para manchas persistentes, añadir unas gotas de detergente al cepillo y frotar con la mezcla de vinagre. Enjuague y secado: enjuagar con agua tibia para eliminar restos de vinagre y grasa. Secar completamente con un paño de microfibra antes de volver a montar. Asegurarse de que las perillas y la zona alrededor del eje estén completamente secas para evitar corrosión o mal funcionamiento.

El vinagre blanco es un aliado en la limpieza del hogar.

Si las perillas no se pueden desmontar, la mejor opción es humedecer un paño o una esponja con la solución y frotar cuidadosamente alrededor de la base, evitando que el líquido penetre en mecanismos internos eléctricos. Un detalle a tener en cuenta es que algunas perillas tienen recubrimientos decorativos, barnices o componentes metálicos sensibles -como el aluminio- que pueden dañarse con el ácido.

Cómo evitar que se acumule grasa en las perillas