La neuquina que vivió un martirio en Marruecos consiguió ayuda para volver a casa

La joven informó que la Embajada argentina ya intervino en el caso. Este miércoles emprenderá el regreso.

María Aguilar Halak, la neuquina que denunció haber sido víctima de violencia de género y una presunta estafa en Marruecos aseguró que su caso ya es seguido por la Embajada argentina y la Cancillería. Confirmó que este miércoles emprenderá el regreso al país.

A través de un video publicado en su Instagram, la joven llevó tranquilidad a quienes siguieron su historia y agradeció el apoyo recibido desde que decidió hacer pública su situación. "La embajada ya tomó conocimiento de mi caso, está en posible proceso la repatriación porque hay un delito penal ejercido sobre mi persona , tipificado por la ley de Marruecos", expresó.

La mujer había contado días atrás que viajó al país africano por una propuesta laboral y que allí sufrió graves episodios de violencia de género que le provocaron lesiones físicas, además de denunciar haber sido víctima de una estafa. Su testimonio generó una amplia repercusión y motivó la intervención de las autoridades argentinas.

"El video llegó a la Cancillería"

En la nueva publicación, explicó que el video original no estaba pensado para hacerse viral, sino para informar a sus familiares, amigos y personas cercanas que le escribían preocupadas por su situación.

"Yo hice un video solamente para mis personas más cercanas. Hoy estoy un poco más tranquila, pero sigo muy abrumada, estoy muy cansada", sostuvo.

La joven destacó el trabajo realizado por la Embajada argentina y la Cancillería, a quienes agradeció por haber actuado rápidamente tras conocer el caso.

"Gracias a eso llegó a la Cancillería, llegó a la Embajada y además por el acuerdo bilateral que tiene Marruecos con Argentina, al haber sufrido violencia de género y una estafa en este país, ellos se iban a poner en contacto con el gobierno de Argentina", explicó.

El "doble filo" de la exposición pública

Aunque reconoció que la difusión de su historia fue clave para que las autoridades intervinieran, también contó que la exposición le generó momentos muy difíciles: "El video se hizo muy viral, yo no pensaba que eso iba a pasar".

En ese sentido, reveló que además de recibir miles de mensajes de apoyo, también fue blanco de insultos y agresiones en redes sociales. "Estoy muy sorprendida de toda la gente que ha escrito barbaridades, hasta deseándome la muerte", lamentó.

La joven consideró preocupante que existan personas que cuestionen su relato o la juzguen por su religión y por las circunstancias que atraviesa.

La neuquina aseguró que, pese a la repercusión que alcanzó su caso, ningún funcionario del gobierno local se comunicó con ella. "Lo que sí me sorprende mucho es que el gobierno de mi ciudad, el gobierno de Neuquén, funcionarios que saben quién soy, que me conocen, no se han puesto en contacto conmigo", afirmó.

Sin embargo, destacó el respaldo recibido de manera individual por parte de profesionales de la salud, abogados, psicólogos y numerosos vecinos.

"He tenido mucha ayuda y eso es lo que me da las fuerzas para poder estar hablando hoy", expresó.

"Ojalá el próximo video sea en casa"

Hacia el final del mensaje, la joven reconoció que todavía atraviesa un momento muy difícil desde lo emocional: "Me está costando mucho poder dormir, me está costando mucho poder vivir. Pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo y no voy a bajar los brazos".

Finalmente, manifestó su deseo de que el proceso de repatriación avance y poder regresar a la Argentina para reencontrarse con su familia.

"Ojalá que el próximo video sea estando en casa con mi familia, con mi papá, con mi perra, con mis amigos y con la gente que yo amo. Si Dios quiere, así va a ser", concluyó.