Gran operativo con seis detenidos en El Chañar: secuestraron un kilo de droga valuada en 38 millones y autos de alta gama

La banda operaba mediante bocas de expendio fijas y entregas a domicilio. El principal sospechoso se intentó fugar, pero fue atrapado.

Una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas en la aplicación “Neuquén te Cuida” y en la plataforma de la fiscalía de Neuquén permitió desbaratar una organización criminal dedicada a la venta de drogas en San Patricio del Chañar , a la que se le secuestraron casi un kilo de droga, autos de alta gama y dinero en efectivo. Hay seis detenidos.

Las tareas de observación y vigilancia fueron realizadas por la división de Antinarcóticos Vaca Muerta, se extendieron por 20 días y permitieron confirmar los movimientos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Durante las tareas de investigación se identificó a los principales involucrados y se detectó una conexión con una vivienda en la localidad de Campo Grande, en la provincia de Río Negro.

Con el avance de las diligencias, la justicia autorizó la ejecución de los operativos de manera simultánea. En total, se allanaron ocho inmuebles en San Patricio del Chañar y uno en la localidad rionegrina, para lo cual se coordinó un trabajo conjunto con la policía de esa provincia.

Seis detenidos: uno intentó darse a la fuga

Al iniciarse los procedimientos, el principal sospechoso intentó darse a la fuga por el casco urbano, pero fue advertido por representantes de la fiscalía que supervisaban el procedimiento. Tras una persecución, los efectivos policiales lograron aprehenderlo junto a dos cómplices cuando intentaban refugiarse en otra casa. Ante la flagrancia, la justicia ordenó un allanamiento de urgencia en ese domicilio, donde se halló droga compactada.

Como saldo final del operativo, seis hombres fueron detenidos e imputados por infracción a la ley de estupefacientes, de edades comprendidas entre los 23 y 40 años. “Son todos oriundos del Chañar, otros de nacionalidad boliviana, así que estaban bastante mezcladitos”, aseguró el comisario mayor Nelson Peralta, director de Antinarcóticos, en diálogo con LU5. Algunos de ellos ya contaban con antecedentes por robos y lesiones.

Respecto a su situación legal, tras la formulación de cargos, tres de los involucrados recibieron prisión efectiva, mientras que los otros tres permanecen bajo prisión domiciliaria. En el caso de los ciudadanos extranjeros, Peralta señaló que se evalúa su situación migratoria: “Es una de las opciones que se está barajando (la expulsión del país). Hay que hilar fino para motivar bien esa acción”.

El operativo y los secuestros

El dispositivo contó con el despliegue de casi 80 efectivos, involucrando a diversas áreas de antinarcóticos y personal de metropolitana. Según se pudo determinar, la banda operaba mediante bocas de expendio fijas y entregas a domicilio.

En cuanto a los secuestros, además de las sustancias, valuadas en 38 millones de pesos, se incautaron: 1.302.300 pesos en efectivo, ocho balanzas, un arma de compresión, municiones, 22 teléfonos celulares, cámaras de seguridad, tres vehículos de alta gama y dos motocicletas utilizadas para el comercio ilícito. También se procedió a la clausura de una de las viviendas.

Se trató de un operativo relámpago que demandó apenas 20 días de investigación. “La verdad que para esta categoría de investigaciones es un lapso muy corto, muy corto, pero la verdad que bastante productivo fue”, afirmó Peralta. Según informó, los procedimientos fueron complejos debido a la vigilancia de los sospechosos en el lugar.

Un cambio de paradigma en la lucha contra el "narcomenudeo"

Este golpe se suma a otros procedimientos exitosos realizados recientemente en Loncopué, San Martín de los Andes y Neuquén Capital. Peralta vinculó estos resultados a la implementación de la nueva órbita jurisdiccional y a la colaboración ciudadana.

“Todo esto se está logrando por la cantidad de información que nos envía la gente con denuncias anónimas”, subrayó el comisario, destacando la efectividad del sistema de reportes vía QR de la fiscalía para combatir el tráfico de drogas a pequeña escala en la provincia.