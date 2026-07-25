Por un llamado anónimo: desbarataron un kiosco de droga en San Lorenzo Norte

Un vecino alertó a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida” sobre la comercialización de estupefacientes en el oeste neuquino. Un hombre detenido y una mujer imputada.

Un importante operativo de la División Antinarcomenudeo permitió desbaratar un punto de venta de drogas que funcionaba en el barrio San Lorenzo Norte de Neuquén capital. Como resultado del procedimiento, los agentes desmantelaron un kiosco de drogas y secuestraron dosis de cocaína fraccionada , dinero en efectivo, un hombre fue detenido y una mujer quedó imputada en la causa.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima de un vecino a través de la aplicación policial “ Neuquén Te Cuida ”, que alertaban sobre la presunta comercialización de sustancias ilícitas en una vivienda del barrio.

A partir de esa información, el personal especializado inició diferentes tareas de investigación que permitieron corroborar la existencia de la actividad ilícita e identificar al principal responsable del lugar.

Los investigadores de la Unidad Fiscal Especializada en Narcocriminalidad identificaron que la venta de estupefacientes se intensificaba durante el horario nocturno. Por esta razón, la modalidad de investigación se basó en tareas de vigilancia, seguimiento de los movimientos del lugar y recolección de pruebas.

Los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y balanzas de precisión digitales.

Una vez que los agentes reunieron los elementos probatorios, la Justicia autorizó el allanamiento en el inmueble ubicado en el oeste neuquino. El procedimiento se llevó adelante durante la tarde del jueves 23 de julio y arrojó resultados positivos.

Un hombre detenido y una mujer imputada

Como consecuencia del operativo, un hombre mayor de edad fue detenido. Además una mujer quedó imputada y recuperó la libertad, aunque quedó superditada al proceso judicial, ya que los efectivos constataron que llevaba envoltorios de clorhidrato de cocaína entre sus pertenencias.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró 33 envoltorios de clorhidrato de cocaína listos para su comercialización, una balanza de precisión digital, $125.000 en efectivo, cuatro teléfonos celulares y recortes de nylon, usualmente utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.