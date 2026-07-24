Le lanzaron un vaso en medio de un show, lo cortaron y bajó a buscar al agresor: el concierto terminó en caos

El cantante puertorriqueño Hades66 sufrió heridas tras el ataque de un espectador. Se desataron peleas en la pista y debieron evacuar a 1.200 personas.

El cantante realizaba su show ante unas 1.200 personas cuando vaso de vidrio impactó de lleno en su cara.

El rapero puertorriqueño "Hades66" sufrió cortes en el rostro tras ser atacado con un vaso en pleno espectáculo y reaccionó saltando desde el escenario hacia la pista para ir a buscar al agresor. La furiosa respuesta del artista y de su equipo de seguridad en una discoteca de Palma de Mallorca, España , dio espacio a una serie de altercados entre el público que obligaron a suspender el show .

El músico realizaba su presentación ante unas 1.200 personas cuando el objeto de vidrio impactó de lleno en su cara . Pese a que enseguida comenzó a sangrar, el cantante no solo no se retiró del escenario sino que, por el contrario, bajó hacia la multitud con el objetivo de identificar y confrontar a la persona que le arrojó el elemento.

La tensión se incrementó en cuestión de pocos minutos y decenas de jóvenes comenzaron a intercambiar patadas y golpes de puño . Ante ese panorama, el personal de seguridad privada tuvo que intervenir para separar a los protagonistas de la pelea.

A causa de la gravedad los disturbios, la dirección del lugar resolvió cancelar de manera definitiva el evento y evacuar por completo el boliche.

El operativo de desalojo y un herido confirmado

Efectivos de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional, entre los que se encontraban agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), montaron un operativo de emergencia en los accesos al local para controlar la evacuación de los clientes y evitar que los choques continuaran sobre la calle.

Uy, un fanático le partió la cara a Hades66 en un reciente show y, lo peor de todo, este se bajó a buscarlo y el pana se le fue y se burló en su cara. pic.twitter.com/5KR8jUIL1p — Leotxc (@Leotxcofficial) July 22, 2026

Aunque la presencia de los patrulleros sobre la vía pública permitió que la gente se dispersara, los policías arrestaron a un joven a quien observaron propinarle un golpe en la boca a otro asistente.

El detenido, que presentaba marcas en la cara, sostuvo ante los efectivos que la víctima le había pegado previamente en el interior de la sala. De acuerdo con los reportes oficiales, la persona interceptada fue el único detenido.

En tanto, diversas personas debieron ser asistidas por los servicios médicos como consecuencia de contusiones y distintas lesiones sufridas en el tumulto.

Qué dijo el cantante sobre los incidentes en su show

Hades66, quien se encontraba en territorio español completando una gira para promocionar su trabajo discográfico titulado “El Se66eis”, compartió varias historias de Instagram para referirse al incidente y amenazar al agresor.

El cantante compartió varias historias de Instagram para referirse al incidente en el show y amenazar al agresor.

En una de las publicaciones, donde se lo observa con una curación sobre la herida de la nariz, el músico escribió: "Estoy en Mallorca mamón, tira al DM para vernos que te iba a arrastrar por toda la tarima y te fuiste".

Posteriormente, el propio artista difundió otro video en el que se ve a un grupo de hombres golpeando a un joven tendido en el suelo junto a la frase: "Los 66 hpta, los verdaderos faltones".