Mató a su padre con un bate, la Policía lo ejecutó y la cámara de un agente grabó la secuencia

El hombre atacaba a la víctima en el césped. Un policía le ordenó detenerse y tuvo que disparar unas 20 veces para evitar que continuara.

El atacante fue abatido por un policía tras negarse a detener la agresión.

Un hombre de 38 años mató a su padre en el estado de Connecticut, Estados Unidos , tras golpearlo en reiteradas ocasiones en la cabeza con un bate de béisbol . Posteriormente , el atacante fue abatido por la Policía tras negarse a detener la agresión, que quedó registrada por la cámara corporal que llevaba instalada el primer agente que arribó a la escena.

El hecho se desencadenó el último domingo alrededor de las 10 de la mañana en una vivienda situada sobre la calle Sagamore Road, en la localidad de Meriden. Las autoridades recibieron alertas al 911 sobre una situación de violencia doméstica .

El agente Anthony Offiaeli fue el primero en llegar al lugar a bordo de su patrullero. Al descender del vehículo y dirigirse hacia el patio delantero de la propiedad, la cámara de su uniforme registró el momento preciso en que el agresor, identificado como Robert Lee Jenkins III , golpeaba de manera salvaje con un bate de béisbol a su padre, Robert Jenkins Jr., de 69 años , quien se encontraba tendido e indefenso sobre el césped.

El policía descendió del patrullero y se dirigió hacia el patio delantero de la propiedad donde se registraba el ataque.

Ante esa situación violenta, el oficial desenfundó su arma reglamentaria e intimó en repetidas ocasiones al agresor para que cesara la agresión de inmediato.

En la grabación oficial se escucha al policía gritar insistentemente: “¡Suelta el maldito bate, suelta el maldito bate! ¡Suéltalo!”. Sin embargo, el atacante ignoró las órdenes directas y continuó asestando impactos en la cabeza de la víctima.

Casi 20 disparos para detener el ataque con el bate

Ante la negativa a deponer su actitud y mientras observaba cómo el agresor levantaba el bate por encima de su cabeza para propinarle al menos ocho golpes más a su padre en el césped, Offiaeli decidió abrir fuego.

Sin embargo, pese a recibir los primeros impactos de bala en el torso, Jenkins III pareció inmune a las heridas y continuó golpeando violentamente a su padre sin detenerse.

JUST IN:



Bodycam footage shows the moment a Meriden, Connecticut police officer fatally shot 38-year-old Robert Lee Jenkins III after he allegedly ignored repeated commands to stop beating his 69-year-old father with a baseball bat.



Police say officers responded to a… pic.twitter.com/kC3MAt2NFV — BSN (@Barristerstreet) July 22, 2026

El agente debió efectuar entonces casi 20 disparos con su pistola reglamentaria antes de que el agresor finalmente soltara la herramienta de madera y cayera hacia atrás. Instantes después, otros patrulleros arribaron como refuerzo a la escena para asegurar el perímetro y brindar asistencia.

La víctima sufrió heridas graves en el cráneo y fue declarado muerto en el lugar por el personal médico de emergencia. Por su parte, el agresor recibió primeros auxilios en la vía pública y fue derivado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Hartford, donde se confirmó su deceso a las 23:30 de la misma jornada.

La autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense determinó que la causa de muerte de la víctima del ataque se debió a lesiones craneales por traumatismo contundente.

Respecto al hijo, el examen forense concluyó que falleció como consecuencia de múltiples heridas de bala en el torso. Ambos decesos correspondieron a la categoría de homicidios.

"Este es un casi singular”: qué dijo la Policía

El caso quedó bajo la órbita de la Oficina del Inspector General de Connecticut, con la intervención de la Brigada de Delitos Graves del Distrito Central de la Policía Estatal, el Departamento de Policía de Meriden y la Fiscalía del Distrito Judicial de New Haven.

"A menudo, los agentes son enviados a atender llamadas sin saber realmente lo que está ocurriendo hasta que llegan. Este es un caso singular que nos recuerda que los peligros del trabajo policial son reales", sostuvo el jefe de la Policía de Meriden, Roberto Rosado, en un comunicado de prensa.

La Policía acudió al lugar tras recibir una alertas al 911 sobre una situación de violencia doméstica.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Kevin Scarpati, expresó sus condolencias a los allegados de la víctima y destacó el accionar de los servicios de emergencia.

El jefe comunal resaltó "las rápidas y valientes acciones" del personal de seguridad e instó a la comunidad a mantener la tranquilidad al tratarse de un incidente aislado de violencia familiar que no representa riesgos para la población.

Una vecina identificada por medios locales como Voula Biros señaló ante los medios que la zona suele caracterizarse por la tranquilidad y expresó: “Mi esposo vio el tiroteo, pero no sabía a qué le disparaba (el policía). Luego escuchamos la historia”.