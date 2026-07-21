Homicidio afuera del bar en Añelo: tras más de diez días prófugo, se entregó el otro asesino y quedó preso

El crimen ocurrió a principios de julio en el marco de festejos del Mundial. Uno de los dos autores había huido y se presentó en fiscalía este lunes.

El acusado estaba prófugo desde el 7 de julio.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a R. I. M., un hombre que estaba prófugo en el contexto de la investigación por el homicidio de Jonathan Pinto , cometido luego de una discusión y pelea en un bar de la ciudad de Añelo.

La acusación la efectuó la fiscal del caso Eugenia Titanti, junto a los asistentes letrados Luciano Vidal y Galia Borelli. Fue durante la mañana, tras la presentación que el sospechoso hizo este lunes 20 en la sede del MPF -en la Ciudad Judicial- acompañado por un abogado. Desde ese momento quedó detenido a la espera de la audiencia de imputación, en la cual se le fijó prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La representante del MPF planteó que, sobre la base de la investigación realizada en conjunto con la Policía provincial, R. I. M. cometió el homicidio el pasado 7 de julio alrededor de las 23:00, en calle 1 entre 11 y 13. Lo hizo junto con otro hombre que es familiar suyo , V. A. C., quien ya fue acusado el pasado 9 de julio y quedó detenido con prisión preventiva.

En forma previa al homicidio, en el interior de un bar, R. I. M. comenzó a molestar a una mujer que estaba con Pinto y su grupo de amigos y amigas. Allí se produjo una pelea entre R. I. M. y una de esas personas (un varón que no era la víctima).

La Justicia neuquina buscaba al pistolero prófugo desde enero de este año. Sebastián Fariña Petersen

Ante esta situación, Pinto y sus acompañantes se retiraron del lugar. Aunque minutos después él regresó al bar, fue interceptado por V. A. C. y por R. I. M. En la vereda, ambos increparon y agredieron a Pinto, quien cayó al suelo; en ese momento, V. A. C. lo atacó con un cuchillo y le dio múltiples puñaladas y cortes mientras R. I. M. le daba golpes de puño y patadas.

"La víctima, gravemente herida, logró zafarse y corrió unos metros hasta una esquina donde cayó y falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por la puñalada profunda que le perforó el corazón", indicó la fiscal del caso. "Además de dicha lesión mortal, Pinto recibió seis lesiones más, cortantes y punzocortantes en su cabeza, tórax y manos, además de hematomas", detalló.

Tras el ataque, ambos agresores escaparon en un auto Fiat Cronos. Minutos después, cuando V. A. C. regresaba al bar, fue detenido por personal policial, mientras que R. I. M. permaneció prófugo hasta este lunes.

La víctima falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por una puñalada que le perforó el corazón.

Acusación y prisión preventiva

El delito que le atribuyó la fiscal del caso fue homicidio simple en carácter de coautor.

Como medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal requirió que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de seis meses, argumentando que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Manuel Kees, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses. Respecto al pedido de prisión preventiva solicitado por el MPF, resolvió respaldarlo por el plazo de seis meses.