Denuncian que la Policía fotografía y filma a vecinos del escrache al empresario condenado por abuso sexual

Tras días de bocinazos y cacerolazos frente a la casa del condenado, los vecinos denuncian que ahora los identifican y graban a ellos. Arde el barrio.

La protesta de los vecinos del barrio privado donde cumple prisión domiciliaria el empresario condenado por el delito de abuso sexual de su hijastra durante 19 años tomó otra dimensión y conflicto. Es la propia Policía la que ahora comenzó a fotografiar las patentes de los autos y a filmar a los manifestantes durante los bocinazos.

Según relató a LM Neuquén una vecina del sector, los efectivos les tomaron fotos a los vehículos durante una manifestación y repitieron el registro por la tarde. Por la noche, toda la situación se descontroló, ya que el propio comisario a cargo del operativo se acercó personalmente a filmar a todos los presentes, de acuerdo a los testimonios de los vecinos. Nadie quiere hablar y exponerse ante semejante denuncia.

"Nos están pidiendo identificarnos por estar manifestándonos con bocinazos", contó una de las vecinas, todavía sorprendida por el operativo.

Los vecinos están enfurecidos por la situación que viven en el barrio con el empresario.

Los residentes del sector no descartan que detrás de los registros haya una denuncia en danza, vinculada a los rayones y las amenazas que se sucedieron el Ministerio Público Fiscal.

Empresario, condenado y con domiciliaria: la bronca

El hecho se suma a una seguidilla de episodios que mantienen en vilo al barrio desde el jueves, cuando trascendió que J.R. —declarado culpable por un jurado popular de abusar sexualmente de su hijastra durante casi dos décadas— había regresado a la vivienda con tobillera electrónica tras un fallo del Tribunal de Impugnación.

Desde entonces, los vecinos organizaron bocinazos, cacerolazos y hasta arrojaron huevos y bolsas de basura contra la propiedad, mientras patrulleros custodian la casa las 24 horas.

Los residentes vienen reclamando que la Justicia revierta la domiciliaria y que el condenado sea trasladado a una unidad carcelaria hasta la audiencia de cesura, donde se definirá una pena que podría llegar a los 35 años.

En ese contexto, el nuevo despliegue de cámaras policiales generó mucho malestar. Varios vecinos interpretan el registro fotográfico y fílmico como una forma de intimidación hacia quienes protestan, más que como parte de un operativo de seguridad.

Un vecino nuevo en el barrio

Los vecinos aseguraron que el empresario y su esposa se mudaron hace poco tiempo al barrio y que, antes de conocerse la condena, nadie tenía relación con ellos. "Se mudó recientemente al barrio, no lo conocíamos", indicó el vecino.

Explicó además que se trata de una zona con terrenos de entre 500 y 700 metros cuadrados y que, además del matrimonio, al inmueble suele ingresar personal de mantenimiento, como jardineros, para realizar tareas en el predio.

Reunión con la Policía y desconfianza en la Justicia

Ante la escalada del conflicto, la Policía convocó a una reunión con los vecinos para este sábado en horas de la tarde en la plaza del barrio. No obstante, quienes viven en la zona aseguraron que llegan al encuentro con escasas expectativas de obtener respuestas. "Tenemos muy pocas expectativas con respecto a esa reunión", sostuvo el vecino consultado.

Además, indicó que uno de los planteos realizados por la fuerza fue que los habitantes del barrio presenten una nota dirigida a la Fiscalía para expresar su preocupación por la presencia del condenado en el lugar.