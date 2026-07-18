Corte total en un sector de la Avenida Mosconi este fin de semana: cuándo y dónde será

La Municipalidad de Neuquén informó que uno de los cruces permanecerá totalmente cerrado durante el fin de semana.

La Municipalidad de Neuquén recordó que este sábado 18 y domingo 19 de julio continuará totalmente cerrado el cruce de Don Bosco y Avenida Mosconi debido al avance de las obras de transformación de la ex Ruta Nacional 22.

El corte de tránsito se mantendrá durante todo el fin de semana y, según lo informado por el municipio, la circulación en ese sector se restablecerá con normalidad el lunes 20 de julio.

La interrupción del tránsito responde a una intervención necesaria para ejecutar el paso de cañeros eléctricos y completar la terminación de la superficie, tareas consideradas fundamentales para el desarrollo de la obra.

Durante estos dos días, los equipos de trabajo avanzarán con la instalación de la infraestructura eléctrica subterránea y finalizarán la preparación de la superficie, por lo que la intersección permanecerá completamente inhabilitada para la circulación vehicular.

Claudio Espinoza

El pedido a los conductores

Desde la Municipalidad solicitaron a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización instalada en la zona y utilizar vías alternativas mientras se mantenga el corte.

La intervención forma parte del proyecto de reconversión integral de la Avenida Mosconi, una de las principales obras viales que se ejecutan actualmente en la ciudad de Neuquén.

Cómo avanza la transformación de la ex Ruta 22

La obra sobre la Avenida Mosconi avanza en distintos frentes y ya comenzó a mostrar un cambio estructural en uno de los principales corredores de Neuquén.

El proyecto contempla transformar la antigua ruta en una avenida urbana con cuatro carriles por sentido de circulación, además de dos carriles de estacionamiento, incorporando también un moderno sistema de desagües pluviales para resolver un problema histórico de escurrimiento en el sector.

Claudio Espinoza

En el tramo 4, comprendido entre Linares y Gatica, actualmente se realizan los últimos trabajos previos a la colocación de la carpeta asfáltica.

Por su parte, en el tramo 5, entre Linares y Leales, las cuadrillas avanzan en la etapa final de preparación del suelo, paso indispensable antes de iniciar las tareas de pavimentación.

Un nuevo viaducto para mejorar la circulación

En paralelo, continúa la construcción del tramo 6, que se extiende entre el Puente Carretero y la calle Leales, donde se levanta un nuevo viaducto que contará con dos carriles por sentido de circulación.

La estructura permitirá que las calles Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo del puente, mejorando la conectividad y aumentando la seguridad vial en uno de los sectores con mayor movimiento vehicular de la ciudad.

María Pasqualini y Mariel Bruno. Claudio Espinoza

Actualmente se ejecutan los pilotes con dos máquinas trabajando de manera simultánea. Además, avanzan las tareas del terraplén de acometida, la construcción de los muros de contención con escamas de hormigón y la fabricación de las vigas que luego sostendrán la estructura del puente y la futura losa.