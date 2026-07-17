Alerta naranja por nieve en Neuquén: las zonas afectadas este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias de nivel naranja para diferentes sectores del oeste provincial.

Neuquén tendrá, durante este viernes, una jornada marcada por el mal tiempo, con alerta naranja por nevadas . El panorama más complejo se espera en la cordillera, donde la combinación de los fenómenos podría complicar la circulación por rutas y caminos de montaña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias de nivel naranja para diferentes sectores del oeste provincial. En algunos puntos se prevén importantes acumulaciones de nieve, acompañadas por ráfagas capaces de reducir de manera considerable la visibilidad.

Las condiciones también podrían afectar los pasos fronterizos y los accesos a las localidades cordilleranas. Por ese motivo, se recomienda consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.

Dónde se esperan las nevadas más intensas

La advertencia más importante del SMN para Neuquén es por nevadas de nivel naranja y alcanza la cordillera de Aluminé, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Andacollo y Buta Ranquil.

En esas regiones se esperan nevadas intensas y persistentes, con importantes acumulaciones en pocas horas. La nieve estará acompañada por fuertes vientos, por lo que puede producirse una marcada reducción de la visibilidad y registrarse condiciones de viento blanco.

El fenómeno podría generar complicaciones para circular por rutas, caminos de montaña y accesos a las localidades cordilleranas. En las zonas de menor altura, las precipitaciones también podrían presentarse como lluvia o aguanieve.

El nivel naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y el ambiente. Ante este escenario, el SMN recomienda evitar los traslados que no sean imprescindibles y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

En estas regiones se prevén nevadas de variada intensidad. El fenómeno podría estar acompañado por fuertes vientos, con nieve en suspensión y posibles complicaciones para circular por rutas, caminos de montaña y pasos fronterizos.

Qué recomienda el SMN

Frente a las alertas vigentes, el organismo nacional pidió tomar una serie de precauciones:

Evitar actividades al aire libre.

No viajar sin consultar previamente el estado de las rutas.

Llevar cadenas y los elementos obligatorios para circular en zonas con nieve.

Retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantener cerradas puertas y ventanas.

Preparar una mochila de emergencia con linterna, documentos, abrigo y teléfono celular cargado.

Respetar las indicaciones de las autoridades locales.

Las alertas pueden actualizarse durante la jornada, por lo que se aconseja revisar periódicamente los informes y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.