Un vecino se encontró con un puma que cruzaba la ruta: así intervino Fauna

Intervino la Delegación de Fauna de Aluminé. El hombre observó al animal ingresando al leñero de la posta sanitaria de Kilca.

Un vecino se encontró con un puma que cruzaba la Ruta 15, en el paraje Kilca -cerca de Villa Pehuenia-. El hombre dio aviso de inmediato a las autoridades, quienes se ocuparon de capturarlo y trasladarlo a un sector alejado de las viviendas.

La intervención fue por parte de la Delegación de Fauna de Aluminé, este jueves, tras recibir el aviso de un vecino que observó a un ejemplar subadulto de puma cruzando la Ruta Provincial 15 e ingresando al leñero de la posta sanitaria de Kilca.

Según se informó oficialmente, de inmediato, integrantes del cuerpo de Guardafaunas se dirigieron al lugar y solicitaron el acompañamiento de la Brigada Rural Rahue.

En forma preventiva, también se informó a personal sanitario de la zona para que se adopten las medidas de resguardo correspondientes.

Luego de una búsqueda, el ejemplar fue localizado y capturado de manera segura mediante técnicas de manejo de fauna silvestre, utilizando un lazo de captura y un copo.

Tras evaluar su estado sanitario y constatar que se encontraba en buenas condiciones, el puma fue trasladado y liberado inmediatamente en un sector alejado de las viviendas, verificándose su regreso al ambiente natural.

La Dirección Provincial de Fauna destacó el rápido aviso del vecino y el trabajo coordinado entre Guardafaunas y la Brigada Rural, recordando a la comunidad que, ante la presencia de fauna silvestre, no debe intentar acercarse ni intervenir, sino dar aviso inmediato a las autoridades competentes.

Un hombre sacrificó a un puma y lo exhibió en redes

El pasado 6 de julio, una investigación permitió identificar al presunto responsable de la caza de un puma, una especie protegida por la legislación de Neuquén. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron el cuero y el cráneo del animal cuyo cadáver había sido fotografiado y exhibido en redes sociales.

El operativo se concretó como resultado de una tarea investigativa encabezada por el Grupo Táctico Operativo de Fauna, con la participación de guardafaunas de Piedra del Águila y Picún Leufú. También colaboraron efectivos de la Dirección Seguridad Regional Limay, la Comisaría 8ª y el Destacamento Santo Tomás.

Según informaron fuentes oficiales, la investigación comenzó luego de que se difundiera en redes sociales una denuncia que daba cuenta del sacrificio de un ejemplar de puma. A partir de distintas averiguaciones, el personal interviniente logró identificar al presunto infractor.

Durante el procedimiento, las autoridades labraron el acta por la presunta infracción a la normativa vigente sobre protección de la fauna silvestre y decomisaron el cuero y el cráneo del ejemplar abatido, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La investigación se inició a partir del material que comenzó a circular en redes sociales y concluyó con la identificación del presunto responsable y el secuestro de las partes del animal. El caso generó un debate a través de las redes sociales entre quienes defendían la legislación y no justificaban la matanza, y las personas que defendían la caza como una forma de proteger al ganado.