Una aerolínea low cost tendrá internet satelital de Starlink en sus vuelos: cómo funcionará

La compañía instalará la tecnología de SpaceX. Quiénes podrán acceder a este servicio.

JetSMART incorporará Starlink en sus aviones para ofrecer internet de alta velocidad durante los vuelos.

Una aerolínea anunció que incorporará internet satelital Starlink en sus aviones. La compañía se convertirá así en la primera operadora low cost de Sudamérica que ofrecerá conexión inalámbrica de alta velocidad durante sus vuelos.

El servicio desarrollado por SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, permitirá que los pasajeros utilicen plataformas de streaming, realicen videollamadas, jueguen en línea y naveguen por redes sociales. La conexión estará disponible desde el despegue hasta el aterrizaje.

La implementación incluirá a toda la flota de JetSMART, integrada actualmente por 55 aeronaves Airbus A320 y A321. El primer avión equipado con la tecnología comenzará a operar de manera regular durante 2027.

Cómo funcionará Starlink en los vuelos de JetSMART

Con el comienzo previsto para 2027, JetSMART será la primera low cost sudamericana con Starlink. La empresa intentará combinar sus tarifas bajas con un servicio de conectividad que hasta ahora estaba reservado principalmente para compañías internacionales y rutas de larga distancia.

El sistema utiliza una constelación de satélites ubicados en órbita terrestre baja. Esa infraestructura permite ofrecer internet de alta velocidad y baja latencia en pleno vuelo, incluso cuando el avión atraviesa regiones alejadas de las ciudades o de las redes terrestres.

El servicio de Starlink permitirá utilizar plataformas de streaming, videollamadas y redes sociales desde 2027.

Los pasajeros podrán conectarse desde sus teléfonos, computadoras y tablets. El servicio permitirá reproducir contenidos multimedia en alta definición y acceder a plataformas de streaming sin interrupciones durante el viaje.

La conexión también facilitará la participación en videojuegos en línea y partidas multijugador. Los usuarios podrán utilizar aplicaciones de mensajería, revisar sus redes sociales y navegar por internet con una velocidad similar a la disponible en tierra.

Otra función será el trabajo remoto desde los aviones de JetSMART. Los pasajeros podrán realizar videollamadas, enviar archivos de gran tamaño y utilizar herramientas corporativas durante el vuelo.

La disponibilidad de internet no dependerá de las características geográficas de cada recorrido. Esta condición resulta importante para una compañía que opera más de 90 rutas en Sudamérica y atraviesa zonas con escasa infraestructura terrestre.

Un acuerdo para equipar más de 1.000 aviones

La incorporación de Starlink a la flota de JetSMART forma parte de un acuerdo coordinado por Indigo Partners, el fondo de capital privado que controla la aerolínea. El plan contempla instalar terminales satelitales en más de 1.000 aviones de distintas compañías.

La alianza también alcanza a Wizz Air en Europa, Volaris en México, Frontier en Norteamérica y Cebu Pacific en Filipinas. Todas esas empresas forman parte del conjunto de aerolíneas respaldadas por Indigo Partners.

El servicio de Internet satelital de Starlink continúa expandiéndose en el país, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Bill Franke, presidente del directorio de JetSMART, afirmó que la tecnología permitirá ofrecer una conexión confiable y rápida. El ejecutivo consideró que el acuerdo mejorará la experiencia de millones de pasajeros en diferentes regiones.

En la Argentina, el acceso a internet satelital durante los vuelos todavía es limitado. El servicio aparece principalmente en aeronaves de compañías internacionales que operan rutas de larga distancia hacia terminales locales.

La llegada de Starlink a JetSMART modificará ese escenario. Los pasajeros podrán acceder a una conexión de banda ancha en vuelos domésticos y regionales, sin necesidad de viajar en una aerolínea tradicional o contratar un servicio de larga distancia.

La compañía todavía no informó si el WiFi de Starlink será gratuito ni detalló las posibles modalidades de contratación. Tampoco precisó qué avión recibirá primero las antenas ni cuál será la ruta elegida para el estreno comercial.

Beneficios para las operaciones y el mantenimiento

La tecnología no estará destinada únicamente a los pasajeros. Los pilotos, las tripulaciones, los técnicos y el personal de tierra también podrán utilizar la conexión satelital en tiempo real.

El sistema facilitará el envío de información sobre los motores y los distintos componentes de las aeronaves. Los equipos técnicos podrán analizar esos datos mientras el avión permanece en vuelo y anticipar posibles necesidades de mantenimiento.

La conexión también permitirá mejorar la comunicación ante demoras, cambios de ruta o problemas meteorológicos. El personal de la empresa podrá intercambiar información con mayor rapidez y actualizar los protocolos de atención al pasajero.