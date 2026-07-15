Apagaron un incendio y hallaron lo peor: seis trabajadores murieron en el hueco de un ascensor

El siniestro ocurrió en un edificio en remodelación de Bruselas. Los rescatistas localizaron las víctimas tras forzar la apertura de las cabinas.

Seis trabajadores murieron en el hueco de un ascensor en medio de un incendio en Bélgica.

Seis trabajadores de la construcción fueron encontrados muertos en el foso de un ascensor luego de que los bomberos extinguieran un incendio en un edificio que se encontraba en proceso de remodelación en el centro de Bruselas, Bélgica.

Aunque las dotaciones apagaron el fuego de la segunda planta de forma rápida, la posterior inspección reveló una escena devastadora : el calor extremo y las llamas se habían propagado de manera interna por los huecos de ventilación, dejando atrapados a los operarios .

La alarma por la presencia de fuego se activó este martes por la mañana en la edificación situada en la plaza De Brouckere, a 500 metros de la emblemática Grand Place, pero la localización definitiva de los cuerpos se concretó tras un operativo de varias horas en el que los equipos de protección civil debieron forzar la apertura del primer elevador utilizando herramientas pesadas, cámaras térmicas y perros rastreadores.

En paralelo, los servicios de emergencias médicas trasladaron de urgencia a dos personas con quemaduras de gravedad al hospital militar de Neder-over-Heembeek, mientras que un bombero recibió asistencia en el sitio tras sufrir hipertermia debido a las elevadas temperaturas.

El incidente motivó la evacuación inmediata de unos 250 obreros que se encontraban desempeñando sus tareas dentro de la estructura al momento de declararse la emergencia.

El complejo de la torre Oxy se encontraba bajo una profunda remodelación con el fin de albergar en el futuro departamentos residenciales, oficinas comerciales, un hotel, restaurantes y locales gastronómicos.

Quiénes eran y qué hacían las víctimas al momento del incendio

Según precisó la Auditoría Laboral de Bruselas, los fallecidos eran obreros de nacionalidad belga y realizaban tareas de mantenimiento y montaje eléctrico en el sector de los pozos técnicos al momento de cortarse el suministro de energía por la propagación del fuego.

La remoción de escombros en el interior de la estructura metálica dañada exigió la intervención de personal técnico especializado para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la estabilidad física del foso donde se localiza el segundo ascensor.

Seis trabajadores murieron en el hueco de un ascensor en medio de un incendio en Bélgica.

El portavoz de la Fiscalía Laboral de Bruselas, Brecht Speybrouck, detalló el escenario inicial de las tareas de rastreo: "Podrían ser las seis personas desaparecidas, pero también podría haber más en el otro ascensor o en otro lugar".

La confirmación oficial del rescate de las víctimas se produjo tras la apertura forzada de la puerta de uno de los ascensores que se encontraba bloqueado entre los niveles afectados por el fuego.

Muchas dudas y pocas certezas sobre la tragedia en Bélgica

La recolección de pruebas dentro de la estructura dañada continuaba bajo la supervisión directa de los peritos del Ministerio de Trabajo. Intentaban determinar si los sistemas de alarma y los protocolos de emergencia de la constructora funcionaron de manera adecuada durante la evacuación de las 250 personas que se encontraban en la obra.

"Los cuerpos ya han sido recuperados, pero aún no se sabe con certeza si se tratan de los seis trabajadores que habían sido reportados como desaparecidos", remarcaron las autoridades.

Al respecto, la vocera de la Fiscalía del Trabajo de Bruselas, Valentina Marocchi, detalló: "Ahora comenzará el proceso de identificación de las personas recuperadas para comprobar si coinciden con las que figuraban como desaparecidas".

"Ambos ascensores se desplomaron", aclaró Marocchi, sin precisar si los fallecidos se encontraban dentro de las cabinas, si fueron aplastados o si habían caído por los huecos de los ascensores. La funcionaria reconoció además que esperaba “que la cifra de víctimas no aumente”.

“Estoy desolado”: las reacciones oficiales ante la tragedia

El alcalde de la ciudad, Philippe Close, respaldó la labor de las cuadrillas de rescate de protección civil, la policía y los servicios sanitarios que desplegaron el plan de respuesta médica y contención psicosocial de la Cruz Roja en el comedor municipal de BruCity.

"Los bomberos, los rescatistas y la policía acudieron allí de inmediato. Todos sabían lo que tenían que hacer y eso probablemente ayudó a evitar una tragedia mayor", evaluó la autoridad comunal respecto al rápido desalojo del resto de los empleados.

Seis trabajadores murieron en el hueco de un ascensor en medio de un incendio en Bélgica.

Por su parte, el rey Felipe de Bélgica y el primer ministro de la nación, Bart De Wever, recorrieron la plaza De Brouckere para constatar el avance de las pericias técnicas de la Auditoría Laboral.

En tanto, el ministro del Interior de la nación europea, Bernard Quintin, expresó en redes sociales: "Estoy desolado por la tragedia ocurrida en el corazón de nuestra capital”.

“Mis pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y aquellos que aún aguardan noticias. Un sincero agradecimiento a nuestro cuerpo de bomberos y a todos los servicios de emergencia por su dedicación", completó.