Ante la comunidad, el mandatario expuso los alcances del plan infraestructura que se está ejecutando, además las obras que se licitarán para la región y toda la provincia.

Figueroa en Junín de los Andes: "Nunca antes una gestión había destinado esta cantidad de recursos a la localidad".

El gobernador Rolando Figueroa presentó un exhaustivo informe de las obras, proyectos, y políticas públicas que se están desarrollando en la provincia del Neuquén ante funcionarios provinciales, municipales y vecinos de Junín de los Andes .

Durante el encuentro, realizó un balance de los avances que se están realizando en materia de infraestructura vial, servicios, saneamiento y educación, y puso énfasis en el desarrollo de esta comunidad cordillerana: “Nunca antes una gestión había destinado esta cantidad de recursos a la localidad”.

Figueroa sostuvo que en Junín de los Andes “estamos ejecutando un plan de obras sin precedentes: una inversión total de 243.000 millones de pesos, equivalente a unos 180 millones de dólares”, y detalló: “Son 138.000 millones de pesos en obras en ejecución, 20.000 millones en obras ya finalizadas y el resto en proyectos próximos a iniciar”.

Entre los puntos más importantes para el desarrollo de la localidad y la región de Los Lagos del Sur, enumeró las obras en “la Ruta 60, la Ruta 61, el plan de pavimento urbano, la electrificación rural, viviendas, escuelas, centros de salud, el refuerzo del sistema de agua potable, el plan director de cloacas y el Centro de Desarrollo Comunitario forman parte de este proceso. Todo esto es posible gracias a la monetización de Vaca Muerta: cuando Vaca Muerta crece y esos recursos se administran bien, se transforman en obras concretas que mejoran la vida de los vecinos”.

El gobernador puso énfasis en el desarrollo de la conectividad vial en la región Lagos del Sur y la ejecución de un programa histórico de asfalto urbano para la localidad. Anticipó que en los próximos dos años se va a duplicar la cantidad de asfalto urbano en Junín con 100 nuevas cuadras que comenzarán a ejecutarse a partir de septiembre, mediante un esquema de trabajo conjunto con el municipio.

Respecto al mapa vial de la provincia, detalló los avances del plan de 1000 kilómetros nuevos de rutas y la repavimentación de otros 650 kilómetros. Destacó los trabajos en la ruta provincial 60 hacia el paso internacional Mamuil Malal, las inversiones en las rutas 62, 63 y 65, y el pavimento hacia Huechulafken con una nueva ciclovía para consolidar circuitos estratégicos y turísticos.

El gobernador explicó que actualmente existen 42 obras destinadas a Junín de los Andes y un total de 134 en toda la región Lagos del Sur. Entre estas acciones integrales se destacan los proyectos para la planta de tratamiento cloacal, la ampliación de la EPET, un nuevo centro deportivo comunitario en el barrio Nehuen Che y anticipó que en los próximos meses comenzará la producción de pellets a través de la empresa Corfone.

Por otro lado, durante su exposición, también contrastó el desempeño económico neuquino con la situación nacional y destacó el ordenamiento del Estado provincial. “Cuando ustedes analizan todos los mapas de las distintas ratios económicas que se muestran, siempre hay muchas provincias pintadas en rojo y algunas pintadas en verde. Siempre la que está pintada en verde por crecimiento es la provincia del Neuquén”, aseguró.

Además, remarcó que, con apenas el 1,5 por ciento de la población del país, la provincia aporta el 5,1 por ciento del producto bruto interno argentino y que esto permitió bajar drásticamente la pobreza y el desempleo en la provincia.

En el encuentro, donde se realizó un detallado informe de gestión, participaron los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset; Infraestructura, Tanya Bertoldi; Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; y el intendente Luis Madueño.