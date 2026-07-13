El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nivel amarillo, se esperan acumulados de hasta 30 milímetros y posibles complicaciones en caminos y rutas.

Alerta por lluvias en Neuquén: las zonas donde se esperan precipitaciones persistentes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias para distintas zonas de la provincia de Neuquén durante este lunes. La advertencia alcanza principalmente a sectores cordilleranos, donde se esperan precipitaciones persistentes durante varias horas.

De acuerdo con el informe meteorológico, las lluvias podrían provocar una acumulación de entre 20 y 30 milímetros. Sin embargo, esos valores podrían ser superados de manera puntual, especialmente en sectores elevados y próximos a la cordillera.

La alerta incluye al departamento Los Lagos, donde se encuentran localidades como Villa La Angostura y distintos parajes turísticos de la zona sur de la provincia. En ese sector, el período de mayor atención se concentra durante la mañana de este lunes.

La advertencia también alcanza a la cordillera de Huiliches, la cordillera de Lácar y el sur del departamento Aluminé. En estas áreas, las condiciones adversas podrían mantenerse durante la mañana y extenderse a lo largo de la tarde.

Lluvias persistentes en la cordillera de Neuquén

El SMN indicó que el fenómeno estará caracterizado por lluvias persistentes. Esto significa que las precipitaciones podrían presentarse de manera continua o con interrupciones breves, pero mantenerse durante buena parte de la jornada.

La situación podría afectar a localidades y sectores cercanos a San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Aluminé, además de caminos rurales, áreas turísticas y corredores que atraviesan sectores de montaña.

Aunque la alerta corresponde específicamente a lluvias, las bajas temperaturas podrían favorecer la presencia de nieve o aguanieve en zonas de mayor altura. Por ese motivo, se recomienda prestar especial atención a los caminos cercanos a pasos fronterizos y sectores cordilleranos.

Las precipitaciones también pueden reducir la visibilidad, generar acumulación de agua sobre la calzada y favorecer la formación de barro. En rutas de montaña, estas condiciones pueden provocar desprendimientos de piedras, caída de ramas o sectores resbaladizos.

Quienes tengan previsto viajar deberán consultar previamente el estado de las rutas provinciales y nacionales, además de las condiciones de los pasos internacionales. Las autoridades suelen actualizar la información durante la jornada debido a que el estado de los caminos puede cambiar rápidamente.

Recomendaciones ante la alerta por lluvias

Ante esta advertencia, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar las actividades al aire libre.

No sacar la basura para impedir que se tapen los desagües.

Guardar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

Mantener cerradas las puertas y ventanas.

Permanecer en un lugar seguro.

Si es necesario circular, reducir la velocidad y mantener mayor distancia entre vehículos.

Evitar maniobras bruscas.

No cruzar calles, caminos o rutas con agua acumulada.

En zonas rurales o cordilleranas, llevar abrigo, agua, alimentos y una linterna.

Mantener el teléfono celular cargado.

Preparar una mochila de emergencia con documentación y medicamentos.

Las autoridades también solicitaron mantenerse informados mediante los canales oficiales del SMN, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Defensa Civil y los municipios. Esto se debe a que la alerta puede ser actualizada, extendida o modificada según la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.