Prendió fuego una camioneta, huyó y fue demorado gracias al monitoreo urbano

Un llamado al 101 alertó sobre un vehículo en llamas y a partir de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la Policía pudo reconstruir el ataque.

Un incendio intencional generó preocupación en las primeras horas de este sábado en la ciudad de Neuquén . Una camioneta, que se encontraba estacionada, fue incendiada por un hombre que escapó tras provocar el fuego . Sin embargo, su recorrido quedó registrado por las cámaras de seguridad y, minutos más tarde, fue demorado por la Policía.

El hecho ocurrió cerca de las 7:30 en la intersección de las calles Aguado y Correntoso, jurisdicción de la Comisaría 19. Según explicó a LM Neuquén Emilse Pérez, jefa de la División Centro de Monitoreo Urbano, todo comenzó a partir de un llamado a la línea de emergencias 101 que alertó sobre un vehículo incendiándose en esa zona.

Mientras revisaban las imágenes registradas por el sistema, los operadores observaron a un hombre que caminaba por el sector con un elemento similar a un bidón de combustible. De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de las grabaciones, el sospechoso se acercó a una camioneta Chevrolet Meriva que se encontraba estacionada, rompió uno de los cristales y provocó el incendio del vehículo.

Tras el ataque, el hombre emprendió la fuga. Sin embargo, los operadores del Centro de Monitoreo continuaron siguiendo sus movimientos en tiempo real a través de las cámaras instaladas en distintos sectores de la ciudad. Con esa información, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió localizarlo e interceptarlo en las inmediaciones de las calles Faustino Pitrol y Río Pepirí.

El sospechoso fue demorado y quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar su grado de participación en el hecho y avanzar con las actuaciones correspondientes. Se trata de una persona mayor de edad que según indicó Pérez cuenta con antecedentes policiales. "Por lo que se puede observar a través de las cámaras es un hombre que podría presentar algún problema psiquiátrico o estar bajo los efectos de algún estupefaciente", agregó, en relación a los movimientos observados.

En paralelo, personal de Bomberos trabajó en el lugar para extinguir las llamas. Afortunadamente, a pesar de los daños ocasionados en la camioneta, no se registraron personas lesionadas.

Otro procedimiento resuelto gracias al Centro de Monitoreo Urbano

El procedimiento se suma a otros casos recientes en los que el sistema de videovigilancia fue determinante para el accionar policial en la capital neuquina.

Semanas atrás, operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaron a dos hombres que trasladaban un televisor de 65 pulgadas dentro de su caja original por calles del barrio Confluencia. El seguimiento realizado mediante las cámaras permitió advertir los movimientos de los sospechosos y dar aviso al personal de la Comisaría 19.

Los sospechosos fueron identificados trasladando un televisor de 65 pulgadas.

Cuando los efectivos los interceptaron y les consultaron por el origen del electrodoméstico, ninguno pudo justificar su procedencia ni presentar documentación que acreditara la propiedad. Ambos fueron demorados y el televisor quedó secuestrado para avanzar con la investigación y establecer su procedencia.