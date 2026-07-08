El truco casero para quitar las manchas de las tazas y dejarlas como nuevas

Una fórmula con productos cotidianos ayuda a eliminar los rastros oscuros que quedan en la vajilla y recuperar su apariencia original.

Un simple truco casero ayuda a decirle adiós a las manchas de café en las tazas.

Las tazas manchadas de café suelen ser difíciles de sacar, sin embargo, existe un truco de limpieza casera que permite recuperar el blanco de la cerámica utilizando ingredientes simples que suelen estar en cualquier hogar.

Si las tazas ya muestran decoloración, hay una forma sencilla de limpiarlas sin frotar con fuerza: usar elementos habituales del hogar y darles tiempo para que actúen.

Jade Piper, experta en limpieza del hogar de BetterMaids en Milwaukee, plantea como opción principal una pasta de bicarbonato de sodio . Este ingrediente, igual que el vinagre blanco destilado , tiene una abrasión natural apta para la superficie de las tazas.

Para sacar el sarro del inodoro y las canillas debes mezclar vinagre blanco y bicarbonato, colocar en el inodoro y dejar actuar unos minutos, luego frotar la superficie, así quedarán como nuevos.

El paso a paso para dejar las tazas como nuevas

La preparación es simple: basta con añadir una o dos cucharadas de bicarbonato en la taza y agregar suficiente agua para formar una pasta espesa. Luego se extiende sobre la mancha con una esponja suave o un paño de microfibra, y se deja actuar entre 5 y 10 minutos.

Después solo hace falta enjuagar con agua. Si la marca persiste, se puede repetir la aplicación, dejar la pasta más tiempo o recurrir a una herramienta de limpieza con abrasión suave, como un cepillo de cerdas blandas.

El texto también menciona otra alternativa para manchas más difíciles: un borrador de limpieza. La idea, en cualquier caso, sigue siendo la misma: retirar el aro sin dañar el material de la taza.

Entre las opciones para casos más rebeldes, el medio incluye el peróxido de hidrógeno al 3%. Este método se recomienda solo para tazas blancas o de colores claros, porque puede tener efecto blanqueador.

El procedimiento consiste en llenar la taza hasta cubrir por completo la mancha y dejar actuar el líquido al menos 15 minutos. Luego se enjuaga con agua tibia y, si hace falta, se repite el proceso.

Si durante la limpieza aparecen burbujas o efervescencia, el texto indica que es normal. Cuando funciona, la taza debería verse más clara al terminar.

Otra posibilidad pasa por el jabón para platos, con o sin unas gotas de vinagre blanco destilado. Piper, citada por The Spruce, aconseja usar jabón sin diluir y acompañarlo con una esponja adecuada para desprender la mancha.

La experta recomienda dejar la taza primero en remojo con agua caliente antes de limpiarla. Ese paso ayuda a aflojar los restos antes del lavado.

Otra alternativa doméstica que recomiendan expertas consultadas por Good Housekeeping y Martha Stewart consiste en emplear una mezcla de sal gruesa y jugo de limón. El procedimiento implica espolvorear sal dentro de la taza, exprimir un poco de limón sobre la mancha y frotar suavemente con una esponja o el propio limón.

Según las especialistas, la combinación de la abrasión de la sal y la acidez del cítrico ayuda a desprender los residuos sin dañar la superficie.

Sara Aparacio, limpiadora profesional de Homeaglow, suma una opción menos habitual: las tabletas limpiadoras para dentaduras postizas. Explicó a The Spruce que pueden funcionar muy bien para limpiar tazas, cafeteras y otros recipientes similares, y que basta con colocar una dentro, llenarla de agua para activar la tableta y dejarla reposar.

En ese caso, la tableta debe actuar al menos dos horas. Después conviene lavar la taza otra vez con un paño suave o una esponja para retirar cualquier resto del producto.

De acuerdo con las especialistas, el mejor método para evitar estas manchas es enjuagar la taza apenas se termina de usar. Aunque esta práctica no impide por completo que aparezca la decoloración con el tiempo, ayuda a disminuir la acumulación de residuos y facilita su limpieza.