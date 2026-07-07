Aluminé organizó propuestas de invierno para disfrutar con toda la familia

La localidad cordillerana preparó una agenda con diversas actividades. Es para el deleite del paisaje, la gastronomía y las opciones culturales.

Ubicada a 320 kilómetros de Neuquén capital, Aluminé se posiciona como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia para la temporada de invierno 2026. A sus paisajes cubiertos de nieve, los bosques de pehuenes y la tranquilidad característica de la cordillera, este año suma una agenda de actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas.

La programación está pensada para que quienes visiten la localidad encuentren además de un destino para descansar, un lugar donde la naturaleza convive con el arte, el deporte y las tradiciones de la comunidad.

La Orquesta Infantil y Juvenil de Aluminé ofrecerá una serie de conciertos especiales en el SAF Nº1, con la participación de sus tres niveles de formación. El público podrá disfrutar de un repertorio de música latinoamericana y folclore argentino, reflejando el crecimiento de un proyecto que se ha convertido en orgullo para la localidad.

Cine familiar

La programación también incluye funciones de cine y propuestas audiovisuales para toda la familia.

El arte también tendrá un lugar destacado con la inauguración de la muestra fotográfica “Alas de la Cordillera”, de la fotógrafa de naturaleza María Celeste Poggi. La exposición invita a descubrir la belleza del cóndor andino y los paisajes de altura a través de una mirada sensible sobre la fauna cordillerana. La apertura contará con música en vivo del cantautor Pablo Girini.

Las infancias serán protagonistas de buena parte de la agenda. La Oficina de Turismo organizará la actividad “Pinta tu Destino”, mientras que el Museo Municipal El Charrúa y el Ludomuseo ofrecerán talleres de manualidades, narraciones de historias patagónicas y juegos que recuperan la identidad local.

Entre las propuestas también se destaca Patacleta, una actividad especialmente pensada para la primera infancia que promueve el juego al aire libre, el desarrollo motriz y la educación vial en un entorno seguro.

Los fanáticos del fútbol tendrán su espacio con el intercambio de figuritas del Mundial, un encuentro abierto para compartir figuritas repetidas, completar álbumes y participar de sorteos.

Saberes e identidad

El invierno también será una oportunidad para celebrar los saberes que forman parte de la identidad de Aluminé. El Día de la Tejedora reunirá a artesanas, artesanos y vecinos en una jornada dedicada al trabajo textil, con el concurso del gorro innovador, demostraciones de hilado, espacios de intercambio y talleres abiertos para compartir técnicas y experiencias.

La programación incluye, además, un encuentro destinado a personas mayores, con actividades recreativas, propuestas de estimulación cognitiva, música en vivo y una merienda comunitaria que busca fortalecer los vínculos y generar nuevos espacios de encuentro.

Para quienes prefieren disfrutar del invierno al aire libre, Aluminé ofrece propuestas que combinan nieve, naturaleza y aventura. A tan solo 68 kilómetros de la localidad, el Parque de Nieve Batea Mahuida vuelve a posicionarse como uno de los grandes atractivos de la temporada para practicar esquí y snowboard en un entorno natural privilegiado.

La agenda se completa con caminatas guiadas por la Reserva Natural Urbana Quilque Lil y salidas de observación de aves junto con Juan Manuel “Pachi” Girini, de Aluminé Birding. Estas experiencias, orientadas al turismo de naturaleza y al turismo científico, recorrerán distintos ambientes del departamento, incluida la costa del río Aluminé. Las actividades grupales se anunciarán a través de las redes sociales y requerirán inscripción previa.

La propuesta se completa con el turismo rural en parajes como Equa y Vilcunco, donde es posible conocer establecimientos productivos, recorrer granjas, visitar estaciones de piscicultura y compartir almuerzos elaborados con productos de la zona.

La gastronomía también invita a descubrir los sabores de la cordillera: preparaciones con piñón, truchas, carnes regionales, pizzas con ingredientes locales, chocolates artesanales, alfajores y cervezas elaboradas con agua de deshielo forman parte de una identidad culinaria que acompaña el invierno al calor de un hogar a leña.

Con una agenda que combina naturaleza, cultura, deporte y tradiciones, Aluminé invita a vivir unas vacaciones donde cada propuesta refleja la identidad de la cordillera y el espíritu de una comunidad que abre sus puertas para compartir lo mejor de su invierno.