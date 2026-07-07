Cómo fue el operativo de seguridad durante la celebración en el Monumento a San Martín

El Gobierno de Neuquén desplegó un amplio dispositivo de seguridad y asistencia sanitaria durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto

Un importante operativo de seguridad se organizó de cara a los festejos por la victoria de la Selección en Neuquén.

Miles de personas se concentraron este martes en el Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén para celebrar la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Egipto. Como ocurre en cada convocatoria de este tipo, las autoridades implementaron un importante operativo de seguridad y asistencia para acompañar el festejo y minimizar riesgos.

El dispositivo incluyó un vallado perimetral en el sector del monumento y controles preventivos en los accesos para impedir el ingreso de pirotecnia, bebidas alcohólicas y elementos cortopunzantes . Además, el despliegue alcanzó las calles aledañas, donde trabajó personal policial durante toda la celebración.

A diferencia de otros encuentros, el partido se disputó durante la tarde, por lo que los festejos comenzaron con luz natural y se extendieron durante varias horas, obligando a reforzar el operativo sanitario en la zona.

Uno de los puntos centrales del dispositivo fue la instalación de un hospital móvil sobre la Diagonal Alvear, donde se montaron camillas y un puesto médico avanzado para atender a personas que sufrieran caídas, lesiones o cualquier otra emergencia durante la concentración.

Maria Isabel Sanchez

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortíz Luna, explicó que el operativo sanitario debió ampliarse debido a la cantidad de consultas que comenzaron a recibir. "Teníamos apostadas dos ambulancias inicialmente con el equipo de policía, la Policía Metropolitana y Bomberos de la Policía, pero la verdad, la cantidad de consultas hizo que tuviésemos que armar este hospital en este lugar", señaló.

La funcionaria también advirtió que uno de los principales inconvenientes fue la falta de conectividad por la masiva convocatoria. "Un punto importante a resaltar es que no hay señal de teléfono. Tal vez sea errática, pero por la cantidad de gente es difícil poder conectar los celulares", indicó.

Ante esa situación, Ortíz Luna explicó que la Secretaría ofreció asistencia para quienes perdieran contacto con familiares durante la celebración. "Si llegan a tener alguna situación con sus familiares, pueden contactarse con nosotros por las redes sociales nuestras y nosotros buscarlos junto con la policía", afirmó.

Durante el desarrollo del operativo fue necesario trasladar a tres personas a centros de salud. "Ya derivamos tres pacientes. Dos de ellos son niños que han tenido heridas cortantes por caídas y ahora tenemos una señora con agresión", detalló la funcionaria.

El despliegue contó con más de 380 efectivos policiales distribuidos en distintos sectores del centro neuquino, acompañados por equipos de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos identificados con chalecos especiales. Además, participaron más de 30 integrantes del SIEN, mientras una segunda ambulancia permaneció apostada en la intersección de Ministro González y Buenos Aires, junto al camión de Bomberos.

Pensando en los próximos encuentros de la Selección, Ortíz Luna adelantó que el operativo podría reforzarse aún más. "Suponemos que el sábado va a ser mucho más intenso, mayor cantidad de gente, pero además es de noche. Entonces, el operativo va a ser importante en cada uno de los puntos", sostuvo.

Finalmente, indicó que los hospitales permanecieron en estado de alerta preventiva durante toda la jornada. "Los hospitales están en alerta. Se considera una alerta de características amarillas hasta que tengamos mayor cantidad de consultas", concluyó.