Nevadas y viento en Neuquén: cuándo vuelve el frío a la provincia

Las bajas temperaturas persistirán durante toda la semana. Piden a la ciudadanía informarse por canales oficiales para reducir riesgos y transitar de manera segura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este martes 7 de julio por un importante cambio en las condiciones meteorológicas que afectará distintos sectores de la provincia del Neuquén. El fenómeno incluirá lluvias persistentes, nevadas de variada intensidad y fuertes vientos , especialmente en la zona cordillerana, donde las condiciones podrían complicar la circulación durante los próximos días.

Ante este panorama, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos solicitó a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y extremar las medidas de precaución, sobre todo quienes tengan previsto desplazarse por rutas provinciales y nacionales en el inicio de la semana.

Desde el organismo recordaron la importancia de consultar previamente el pronóstico del tiempo y verificar el estado de transitabilidad de los caminos antes de emprender cualquier viaje. También pidieron respetar las indicaciones del personal que estará trabajando en los distintos corredores viales para asistir a los conductores y garantizar la seguridad en las rutas.

Ingresa un frente frío con lluvias y nieve

De acuerdo con el informe oficial, a partir de este martes ingresará un sistema frontal que provocará un marcado deterioro de las condiciones meteorológicas en la región cordillerana.

Sebastián Fariña Petersen

Se esperan lluvias persistentes con acumulados estimados de entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos valores sean superados de manera puntual debido a la intensidad de las precipitaciones.

Las condiciones variarán según la altura. En las zonas más elevadas, las precipitaciones se presentarán en forma de lluvia y nieve, mientras que en otros sectores predominarán las lluvias.

Se esperan importantes acumulaciones de nieve

El pronóstico también anticipa nevadas de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 20 centímetros.

No obstante, las autoridades advirtieron que en algunos puntos de mayor altitud podrían registrarse valores superiores, por lo que las condiciones de circulación podrían verse afectadas, especialmente en pasos cordilleranos y rutas de montaña.

La presencia de nieve sobre la calzada, sumada a las bajas temperaturas, incrementa el riesgo de formación de hielo, por lo que se recomienda conducir con extrema precaución y únicamente si el viaje resulta indispensable.

Vientos con ráfagas de hasta 90 km/h

Además de las precipitaciones, el SMN pronosticó un importante incremento de la intensidad del viento.

Se prevén vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en distintos sectores de la provincia.

Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en algunos tramos de las rutas y dificultar la conducción, especialmente para vehículos de gran porte.

Recomiendan extremar las precauciones

Desde el Gobierno de la Provincia remarcaron que las bajas temperaturas persistirán durante toda la semana e incluso durante el comienzo del receso invernal, por lo que insistieron en la necesidad de adoptar todas las medidas preventivas antes de salir a la ruta.

Entre las principales recomendaciones se encuentran consultar el estado actualizado de los caminos, verificar el pronóstico meteorológico, respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y evitar viajes innecesarios cuando las condiciones climáticas sean adversas.

También recordaron que quienes deban circular por sectores cordilleranos deben hacerlo con el vehículo en condiciones, atendiendo las exigencias que puedan establecer las autoridades según la evolución del temporal.

Cómo consultar el estado de las rutas

Para facilitar la planificación de los viajes, Vialidad Neuquén mantiene habilitado su servicio de Atención al Usuario, al que se puede consultar llamando al 2942-572138.

Además, el organismo publica de manera permanente las actualizaciones sobre el estado de las rutas provinciales en su sitio web oficial, información que resulta fundamental antes de emprender cualquier viaje mientras se mantengan vigentes las alertas meteorológicas.