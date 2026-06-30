Alerta por una "bomba polar" con temperaturas inusuales: cuáles serán las zonas más afectadas

El fenómeno llegará con gran impacto y también podría generar intensas nevadas, incluso en sectores donde son poco comunes.

La ola de frío se harán sentir en distintas partes del país durante esta semana.

En las últimas horas y en medio de los primeros días del invierno, que llegaron con un frío muy intenso en gran parte del país, se advierte sobre lo que sería "la semana más fría del año". Bajo este escenario, se alertó sobre la llegada de una "bomba polar", un fuerte fenómeno que provocará condiciones inusuales en varias partes del país.

Una intensa irrupción de aire de origen antártico comenzó a afectar a parte del territorio argentino desde este lunes, donde la sensación térmica marcó bajo cero en varias localidades. Estas condiciones climáticas dan lugar a una nueva ola de frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que se trata de una "bomba polar" que llegará con temperaturas muy por debajo de lo habitual para la época y también podría generar nevadas en distintos puntos del país, incluyendo sectores donde este tipo de eventos son poco comunes.

"Bomba polar", el fenómeno que provocará temperaturas inusuales

El informe especial que emitió el SMN detalla que a partir de este martes 30 de junio se espera un ingreso de una masa de aire de origen antártico que afectará prácticamente todo el territorio argentino en el transcurso de los días siguientes.

El organismo precisó que inicialmente la masa de aire polar ingresará a la región patagónica durante el martes 30 de junio, mientras que entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio esta masa de aire afectará a la franja central y norte del país.

FRIO POLAR Según precisó el organismo nacional, rige una alerta amarillo para este martes 12 de mayo.

La Patagonia tendrá días de nieve, en tanto que la zona costera de Río Negro y Chubut se esperan lluvias y aguanieve. “Esta situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en las regiones patagónica, pudiendo incluso descender por debajo de los 15°C bajo cero en partes de la meseta patagónica; y máximas de 5 y 7°C bajo cero.

Asimismo, en la zona de Cuyo y el Noroeste podrán registrarse temperaturas mínimas entre 10°C bajo cero y 0°C.

Según el pronóstico del SMN, la anomalía empezaría a ceder hacia la segunda semana de julio, cuando las temperaturas seguirían siendo bajas pero más normales en comparación con el promedio histórico.

Cuáles serán las provincias más afectadas por la "bomba polar"

El pronóstico anticipó una anomalía climática de 4 grados por debajo de lo habitual para esta época. Y según detallaron el fenómeno de la "bomba polar" afectará a gran parte del país.

Según detallaron las autoridades, alcanzará a casi toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y todo el este de las provincias del noroeste.

frio polar

También afectará a la Patagonia, donde las temperaturas llegarán a los 15°C bajo cero en los próximos días.

En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas mínimas podrían tocar un piso de 2 grados para el próximo jueves, según el SMN. Y en la Patagonia el termómetro podría bajar hasta los 15 grados bajo cero en los próximos días.

En tanto, las temperaturas máximas también registrarán un marcado descenso durante toda la semana.

Fuertes nevadas en zonas poco habituales

La ola de aire antártico se sentirá fuerte en el centro y norte del país, y el SMN prevé posibles nevadas en varias zonas del territorio argentino. Uno de los datos más llamativos del reporte oficial es el pronóstico de nieve para las zonas bajas de las provincias de Cuyo, donde es poco habitual que este fenómeno ocurra.

nieve Varias localidades registran por estas horas temperaturas que no alcanzan los 5°C.

Desde el sitio Meteored indicaron que es posible que se registren algunas nevadas débiles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El pronóstico de nieve oficial, incluye las áreas serranas de Córdoba y San Luis, y a las zonas serranas de las provincias del Noroeste argentino, como Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.

Pero aclararon que debido a la complejidad del sistema, “al día de la fecha existe una gran incertidumbre respecto de la región de ocurrencia de las precipitaciones níveas, como así también de su probable intensidad”.