La nieve pone bajo alerta a varias zonas: dónde puede acumularse más y qué se debe tener en cuenta

En algunas regiones se esperan acumulaciones importantes y condiciones que pueden complicar seriamente la circulación.

La nieve pone bajo alerta a varias zonas: dónde puede acumularse más y qué hacer ante las nevadas.

La nieve vuelve a encender las alertas en distintos puntos de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este martes advertencias por nevadas , con sectores en los que las precipitaciones pueden ser persistentes y dejar importantes acumulaciones.

Según informó el SMN, el nivel amarillo advierte sobre fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Y el nivel naranja , en cambio, señala la posibilidad de fenómenos peligrosos para la población, los bienes y el ambiente.

El escenario obliga a prestar especial atención en las rutas y caminos de montaña. La nieve puede estar acompañada por reducción de visibilidad, hielo sobre la calzada y viento, condiciones que aumentan las dificultades para circular y pueden derivar en cierres preventivos.

Alerta naranja: las zonas donde se esperan las nevadas más intensas

La Cordillera de San Juan y La Rioja se encuentra entre los sectores alcanzados por alerta naranja, el nivel que advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y el ambiente.

En estas áreas se esperan nevadas fuertes y persistentes, con acumulaciones que pueden ubicarse entre 50 y 100 centímetros, principalmente en sectores de alta montaña.

Las condiciones pueden generar importantes complicaciones en rutas y pasos fronterizos, por lo que se recomienda consultar el estado de los caminos antes de iniciar cualquier viaje.

Alerta amarilla: estas son las zonas afectadas

En Neuquén, la advertencia alcanza sectores cordilleranos, donde se esperan nevadas persistentes. Los acumulados previstos pueden ubicarse entre 20 y 40 centímetros, con valores superiores de manera localizada en las zonas más elevadas.

También rige alerta amarilla en la Cordillera de Río Negro, donde se esperan acumulaciones de 20 a 40 centímetros de nieve. En sectores más bajos, los registros pueden ser menores y en algunos momentos las precipitaciones podrían presentarse mezcladas con lluvia.

En Mendoza, la advertencia también alcanza áreas cordilleranas. Allí se prevén acumulaciones de aproximadamente 20 a 40 centímetros, aunque las cantidades pueden ser superiores en zonas altas.

En San Juan también tiene sectores bajo alerta amarilla. En las zonas de meseta pueden acumularse entre 5 y 10 centímetros, mientras que en áreas cordilleranas los registros pueden ubicarse entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de superar esos valores puntualmente.

En todos estos sectores, el nivel amarillo indica que pueden producirse fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Qué hacer ante una alerta por nevadas

Ante este escenario, los especialistas recomiendan tener extrema precaución a la hora de transitar en las rutas y caminos de montaña, ya que la nieve puede estar acompañada por reducción de visibilidad, hielo sobre la calzada y viento.

En este contexto las condiciones aumentan las dificultades para circular y pueden derivar en cierres preventivos de los caminos.

¿Qué se debe tener en cuenta?