Alerta amarilla y naranja para Neuquén: qué sectores se verán afectados

Se mantiene las alertas amarilla y naranja en la provincia.

Las condiciones invernales volverán a hacerse sentir este martes en Neuquén . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por nevadas para distintos sectores de la cordillera, donde se esperan importantes acumulaciones de nieve que podrían complicar la circulación en rutas y pasos internacionales .

El panorama se completa con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que anticipó el ingreso de aire frío y húmedo en toda la región, con abundante nubosidad, viento y temperaturas bajo cero durante la madrugada.

El nivel más alto de alerta alcanza al sector de CatánLil, Collón Curá, Zapala y la zona baja de Aluminé, Huiliches y Lácar.

En estos rincones, el SMN prevé nevadas persistentes y de variada intensidad, con acumulaciones de entre 30 y 50 centímetros, que podrían ser superadas en forma puntual.

Dónde rige la alerta amarilla

En tanto, el departamento Los Lagos permanece bajo alerta amarilla, al igual que algunos sectores cordilleranos durante distintos momentos de la jornada.

En estas zonas se esperan nevadas persistentes, con valores acumulados de entre 10 y 30 centímetros, aunque no se descarta que localmente sean superiores. El organismo también advirtió que, por momentos, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia y nieve mezcladas.

Qué dice el pronóstico de la AIC

La AIC informó que durante este martes ingresará aire frío y húmedo en toda la región. En Neuquén capital se espera una jornada mayormente cubierta, con una temperatura máxima de 11°C y una mínima de -1°C.

Además, pronosticó viento del noreste de hasta 36km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45km/h, mientras que la nubosidad continuará durante los próximos días. Recién hacia el fin de semana comenzará un ascenso de la temperatura.

Recomendación para quienes deban viajar

Ante el pronóstico de nevadas intensas, las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de salir, respetar la portación obligatoria de cadenas en los sectores donde se exige, reducir la velocidad y evitar viajes que no sean indispensables.

La combinación de nieve, hielo y baja visibilidad puede modificar rápidamente las condiciones de circulación, especialmente en las rutas de la cordillera neuquina, donde durante las últimas jornadas ya se registraron despistes y vuelcos vinculados a la baja adherencia sobre la calzada.