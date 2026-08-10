El acusado fue declarado responsable por el violento asalto ocurrido en Plottier. Su cómplice ya está condenado y ahora el tribunal deberá definir la pena.

Entraron a una farmacia, amenazaron a las empleadas y las encerraron: piden 5 años y medio de cárcel.

Entraron a una farmacia de Plottier en pleno día, amenazaron a las empleadas con un destornillador, las encerraron y escaparon con dinero y otros elementos. Por ese violento robo, la fiscalía pidió ahora una pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva para uno de los responsables.

Se trata de Lautaro Ramón del Castillo , quien fue declarado responsable el pasado 29 de junio por haber participado del asalto junto a Sergio Rubén Morán. La pena todavía no está definida, por lo que se realizaron dos pedidos distintos respecto a esta.

Durante la audiencia realizada este lunes, el fiscal del caso, Horacio Maitini , sostuvo que el ataque tuvo una gravedad particular por la manera en la que actuaron los asaltantes y reclamó una condena superior al mínimo previsto por la ley.

La audiencia estuvo centrada justamente en ese punto. La responsabilidad de Del Castillo ya fue determinada durante el juicio anterior y ahora la discusión entre la fiscalía y la defensa pasa exclusivamente por cuántos años de prisión deberá cumplir y qué ocurrirá con los bienes secuestrados durante la investigación.

Sebastián Fariña Petersen

El violento robo en una farmacia de Plottier

El asalto ocurrió el 5 de septiembre de 2025 en una farmacia ubicada en la intersección de Tromen y avenida San Martín, en Plottier. Según se acreditó durante el juicio, Del Castillo y Morán ingresaron juntos al comercio y rápidamente redujeron a las trabajadoras.

Para intimidarlas utilizaron un destornillador y, después de amenazarlas, las encerraron mientras se apoderaban de dinero y otros elementos. Con el botín en su poder, ambos escaparon del lugar.

La acusación logró posteriormente llevar a los dos hombres ante la Justicia. Morán ya recibió condena por el mismo hecho. En marzo de este año fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva, luego de alcanzar un acuerdo abreviado que posteriormente fue homologado por la Justicia.

En el caso de Del Castillo, en cambio, hubo un juicio en el que finalmente fue declarado responsable. Por ese motivo, este lunes se realizó una nueva audiencia para discutir exclusivamente la pena.

Sebastián Fariña Petersen

Por qué la fiscalía pidió una pena mayor

Al momento de fundamentar su pedido, Maitini remarcó que el robo fue cometido a plena luz del día y destacó la violencia ejercida contra las víctimas mientras se encontraban trabajando.

También hizo hincapié en la utilización del destornillador para amedrentar a una de las empleadas y en las consecuencias psicológicas y económicas que el episodio provocó en las personas afectadas. Para la fiscalía, esos elementos deben ser considerados al momento de establecer la sanción y justifican que la condena se ubique por encima del mínimo legal.

El fiscal reconoció además algunas circunstancias favorables para Del Castillo. Entre ellas mencionó que no registra antecedentes penales, tiene 30 años, su nivel educativo y el acompañamiento familiar con el que cuenta.

Sin embargo, Maitini consideró que esos factores no eran suficientes para reducir la pena al mínimo y solicitó cinco años y medio de prisión de cumplimiento efectivo.

Además de la condena, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que sea decomisado el automóvil que, según la acusación, fue utilizado durante el robo.

En un primer momento, el asaltante condenado había logrado acceder a una pena de tipo condicional. Sebastián Fariña Petersen

La defensa pidió la pena mínima

La defensa planteó una posición diferente y solicitó que Del Castillo reciba cinco años de prisión efectiva, es decir, el mínimo previsto para el delito por el que fue declarado responsable. También pidió que sea restituido uno de los vehículos que permanece secuestrado desde la investigación.

La diferencia entre ambas partes es, por lo tanto, de seis meses de prisión. Antes de finalizar la audiencia, Del Castillo manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido y pidió disculpas.

Los magistrados informaron que darán a conocer la pena definitiva el próximo 12 de agosto, cuando se sabrá si hacen lugar al pedido de cinco años y medio planteado por la fiscalía o si se acercan a los cinco años solicitados por la defensa.