Misterio por una camioneta que desbarrancó por la Autovía Norte y Ruta 22: qué pasó

La Chevrolet rural quedó apostada en la pendiente de un barranco. El conductor que sufrió el accidente es un vecino de Plottier.

Durante este lunes la imagen de una camioneta abandonada en plena barda sorprendió a los y las automovilistas que circularon por la Autovía Norte y Ruta 22. El vehículo solitario y vacío generó inquietud debido al desconocimiento sobre el estado de salud de sus ocupantes.

Según pudo relevar LM Neuquén , se trata de una camioneta Chevrolet Blazer blanca en su versión rural que desbarrancó en Autovía Norte cuando buscaba ingresar a la Ruta 22. Luego del accidente de tránsito, permaneció durante la noche del domingo en aquel lugar de pendiente bastante pronunciada con la puerta del conductor completamente abierta.

El relevamiento arrojó que el conductor que despistó es un vecino de Plottier de 66 años quien sorprendente y afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad. Según el relato que brindó a testigos, logró salir por sus propios medios y abandonó el lugar en busca de ayuda.

Por este motivo, fuentes policiales indicaron que el siniestro fue caratulado como daños materiales ocasionados cuando el automovilista se dirigía en sentido a Ruta 22 y despistó antes de llegar al derivador que conduce a Neuquén o a China Muerta.

Por las averiguaciones realizadas, el conductor se encuentra en tratativas con el seguro automotor para retirar su camioneta. Mientras tanto, la ubicación de la camioneta accidentada continúa llamando la atención de quienes conducen.

Impactantes accidentes de tránsito en la Ruta 3

La presencia de hielo y escarcha en la ruta produjo dos accidentes de gravedad en el tramo comprendido entre Jaramillo y Tres Cerros, sobre la ruta 3 este domingo. Se trata de un camión de carga y una Renault Kangoo que fueron protagonistas de vuelcos a la altura de los kilómetros 2052 y 2058.

El vuelco de la camioneta Kangoo se registró a la altura del kilómetro 2052, en sentido sur. Tras recibir un aviso a través del teléfono de emergencia, efectivos de la Comisaría Jaramillo se dirigieron al lugar, donde constataron el vuelco del vehículo color rojo, ubicada en un sector descampado y sin ocupantes en su interior al momento de la intervención.

Según indicaron, el vehículo era ocupado por un grupo familiar oriundo de La Pampa, que se dirigía hacia Ushuaia, Tierra del Fuego. Asimismo, se reveló que el siniestro se habría producido debido a la presencia de escarcha y deformaciones sobre la calzada, lo que habría provocado la pérdida de control del rodado y su posterior vuelco.

La familia fue asistida por personal sanitario de Minera Don Nicolás y del Puesto Sanitario Tres Cerros. Como resultado, cuatro personas fueron hospitalizadas preventivamente en Caleta Olivia para controles médicos, mientras que el conductor fue evaluado en el lugar y no presentaba lesiones de consideración.

Segundo vuelco en Ruta 3: un camión habría perdido el control

En tanto, en el mismo tramo a la altura del kilómetro 2058, se registró otro siniestro vial, protagonizado por un camión Scania R340 con acoplado.

Según se informó, el conductor habría perdido el control del vehículo debido a las condiciones de la calzada, lo que provocó el vuelco del acoplado, que transportaba una carga de leña y carbón.

En el lugar trabajó personal de Unidades Operativas Tres Cerros, con intervención de Vialidad Provincial y asistencia sanitaria. Afortunadamente, el conductor fue evaluado y no presentaba lesiones.

Ante las condiciones invernales que presenta el sector, se recomienda a quienes transiten por la Ruta Nacional N.º 3 extremar las medidas de precaución, especialmente ante la presencia de hielo, escarcha y deformaciones en la calzada.

En este sentido solicitaron reducir la velocidad, mantener una distancia de seguridad y respetar las recomendaciones de los organismos viales.