Fue en la zona norte de Santa Cruz, cerca de Caleta Olivia. El pavimento mojado y la fuerte lluvia causaron el accidente.

Milagroso vuelco por el agua en la Ruta 3: la camioneta quedó hecha pedazos pero al conductor no le pasó nada.

Las condiciones adversas del clima fueron la causa de un impresionante accidente sobre la Ruta Nacional 3 , en la provincia de Santa Cruz. A pocos kilómetros de la ciudad de Caleta Olivia, una camioneta se despistó, volcó y quedó completamente destruida.

Según informaron autoridades policiales de Santa Cruz, el episodio ocurrió este domingo 2 de agosto a la altura del kilómetro 1.879 de la Ruta 3, unos 20 kilómetros al norte de Caleta Olivia, cerca de la bahía El Mangrullo y de la playa La Lobería , en un sector conocido como Guardaganado .

La camioneta, una Toyota SW4 , circulaba por la ruta nacional en sentido sur, con dirección a Caleta Olivia.

Debido a la calzada resbaladiza y con acumulación de agua en el pavimento, el conductor perdió el control de su vehículo, derrapó y, después de dar tumbos, terminó volcado sobre la banquina.

Una camioneta volcó en Ruta 3, cerca de Caleta Olivia.

Más allá de lo espectacular del accidente y el estado en el que quedó el vehículo, el hombre que lo manejaba resultó prácticamente ileso, solo con algunos golpes menores.

De acuerdo con lo que explicó el propio conductor, en el momento del siniestro llovía con intensidad y había mucha agua en el camino.

Un llamado al 911 alertó del hecho y, debido a la cercanía con el límite con Chubut, se trasladaron al lugar agentes de la Policía Caminera Ramón Santos para atender la emergencia y brindar asistencia.

El automovilista logró salir por sus propios medios de la camioneta destrozada, y no fue necesario que recibiera atención médica en el lugar.

La lluvia y la calzada inundada de la Ruta 3 llevaron a que el conductor perdiera el control.

La Policía confirmó que fue el único involucrado en el incidente, que no tuvo la participación de otros vehículos.

Dos camiones volcados en la Ruta 3

Poco más de 24 horas antes del vuelco en Santa Cruz, las condiciones climáticas desfavorables habían provocado un accidente similar en la Ruta Nacional 3 pero más al norte, cerca de Comodoro Rivadavia.

Allí, el sábado 1 de agosto por la mañana, cerca de las 11, el chofer de un camión también perdió el control del vehículo y terminó volcando en la zona de Próspero Palazzo, al norte de la ciudad petrolera de Chubut.

Según la información oficial, el camión estaba ingresando a la ciudad cuando el acoplado se desestabilizó y se cruzó sobre la calzada que estaba húmeda y resbaladiza.

El peso del acoplado arrastró al camión, que finalizó volcado en una de las márgenes de la ruta.

El conductor no sufrió heridas y salió de la cabina sin necesidad de que lo asistieran. Como la unidad quedó completamente fuera de la calzada, no fue necesario cortar el tránsito.

Todo lo contrario ocurrió este lunes 3 de agosto por la mañana casi en el otro extremo de la Ruta 3, en la localidad bonaerense de Las Flores, a la altura del kilómetro 189.

En ese lugar, otro camión protagonizó un vuelco por causas que hasta el momento no fueron informadas, y quedó atravesado sobre los dos carriles de la ruta, lo que obligó a interrumpir el tránsito que, a las 11 de la mañana, permanecía cortado.