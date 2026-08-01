Megaoperativo antidrogas en la Comarca: ocho demorados en diez allanamientos simultáneos

La Policía secuestró más de un kilogramo de cocaína, cerca de 200 gramos de cannabis, dinero en efectivo y vehículos.

La Policía del Neuquén desplegó un importante operativo contra el microtráfico de drogas en Cutral Co y Plaza Huincul, donde llevó adelante diez allanamientos simultáneos. El procedimiento permitió avanzar sobre presuntos puntos de comercialización de estupefacientes en la Comarca Petrolera y derivó en el secuestro de droga y otros elementos de interés para la causa.

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia luego de una investigación encabezada por la División Antinarcóticos de la Comarca, que permitió reunir durante varios meses distintas pruebas vinculadas al presunto funcionamiento de estos puntos de venta de drogas.

Como resultado del megaoperativo, ocho personas fueron demoradas y quedaron supeditadas a la investigación judicial por presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes. Además, los efectivos secuestraron más de un kilogramo de cocaína y cerca de 200 gramos de cannabis.

Qué secuestró la Policía en los allanamientos

Durante las diligencias, los investigadores también encontraron una importante suma de dinero en efectivo, moneda extranjera, teléfonos celulares y balanzas de precisión, elementos que quedaron vinculados a la investigación. A su vez, fueron secuestrados tres vehículos, que quedaron a disposición de la causa mientras avanza la investigación judicial.

El operativo implicó un importante despliegue de recursos humanos y logísticos, con la participación de más de 80 efectivos de la Dirección Antinarcóticos de toda la provincia.

Del procedimiento también participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), el Comando Radioeléctrico, la División Tránsito Plaza Huincul de la Dirección Seguridad de la Comarca y un Grupo de Intervención Rápida de la Metropolitana. Los distintos grupos trabajaron de manera coordinada para llevar adelante los diez allanamientos simultáneos, en el marco de una investigación que busca desarticular presuntos puntos de comercialización de estupefacientes en la Comarca Petrolera.

Dos detenidos por narcomenudeo en Zapala

En otro procedimiento realizado en la provincia, dos hombres fueron imputados por tenencia de sustancias ilícitas con fines de comercialización en Zapala. La investigación permitió detectar presuntas maniobras de venta de cocaína bajo la modalidad de menudeo y reparto a domicilio desde dos viviendas de la localidad.

Durante los allanamientos, realizados el jueves 29 de julio, los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares y vehículos que serían utilizados para realizar el reparto de la droga.

La investigación comenzó el 23 de junio y estuvo a cargo de la División Antinarcóticos de la Policía del Neuquén. Durante ese período se realizaron tareas de vigilancia y seguimiento, además de registros fotográficos y fílmicos y el análisis de movimientos financieros vinculados a billeteras digitales.

A partir de las tareas realizadas, la Fiscalía logró identificar dos domicilios que estarían vinculados con la comercialización de estupefacientes. Uno de los inmuebles se encuentra sobre la Avenida del Trabajador y el otro sobre la calle Alfredo Adem, ambos en la localidad de Zapala.

Tras los allanamientos, el fiscal jefe de Zapala, Matías Álvarez, formuló cargos contra ambos hombres, identificados como R.A.S.C. y A.L.B., por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por su parte, la jueza de garantías Alina Macedo Font tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para avanzar con las pericias pendientes, entre ellas, el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados.