¿Qué pasó con el joven menor de edad que atropelló y mató a una mujer en Andacollo?

La Fiscalía investiga la responsabilidad de un menor de 18 años en el choque fatal. La víctima fue despedida por la Municipalidad y familiares.

Mariano Jara, comisario inspector, amplió información a LM Neuquén sobre los detalles de qué es lo que pasó con el joven que según había trascendido en un primer momento se había dado a la fuga tras el choque fatal que conmovió a la comunidad de Andacollo.

La víctima fatal fue identificada como Teresa Muñoz , de 70 años. La Municipalidad de Andacollo despidió con dolor a la vecina y expresó su más sentido pésame a su familia en este difícil momento.

“En este momento de inmenso dolor, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su esposo, hijos, familiares, amigos y seres queridos. Acompañamos especialmente a nuestra compañera municipal, María Magdalena Contreras, abrazándola a ella y a toda su familia en este difícil proceso”, expresó el comunicado municipal.

La Policía aclaró qué pasó con el joven motociclista de Andacollo

La investigación por la muerte de la adulta mayor que fue atropellada por una moto en Andacollo, sumó nuevos detalles respecto a la conducta del joven tras el accidente de tránsito.

El comisario inspector Mariano Jara confirmó a LMNeuquén que, a diferencia de lo que había trascendido en un primer momento, el adolescente que conducía la moto no se dio a la fuga, sino que permaneció en el lugar hasta que la víctima fue trasladada al hospital.

Jara explicó que el lunes, alrededor de las 20, la Policía tomó conocimiento del hecho cuando desde el hospital solicitaron colaboración para realizar un corte sanitario y trasladar en código rojo a una mujer gravemente herida desde Andacollo hacia el Hospital de Chos Malal.

"Nos anoticiamos de que una moto había atropellado a una señora que circulaba por una arteria de Andacollo, en inmediaciones del cuartel de Bomberos. Personas que pasaban por el lugar dieron aviso a la ambulancia y asistieron a la víctima", indicó.

El jefe policial remarcó que el conductor de la moto nunca abandonó la escena. "No consta que se haya ido del lugar. Nunca se fue. Se quedó hasta que llegó la ambulancia, cargaron a la señora y recién después se retiró", aseguró.

Según explicó, en ese momento la Policía no tuvo intervención directa en el siniestro porque la prioridad era la asistencia médica y el traslado de la víctima.

La investigación se intensificó tras la muerte de la mujer

La situación cambió cuando Teresa Muñoz fue derivada al Hospital de Chos Malal y, alrededor de las 23, los médicos confirmaron su muerte como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

A partir de ese momento comenzó una investigación más intensa para reconstruir el hecho. "Al tratarse de una comunidad pequeña, rápidamente empezaron a surgir datos que permitieron avanzar", explicó Jara.

Durante la mañana siguiente, por disposición judicial, se realizaron distintas diligencias, entre ellas el secuestro de la moto involucrada y la notificación de la causa al conductor, quien resultó ser un adolescente de 17 años.

Además, personal policial levantó distintos indicios y analizó registros fílmicos obtenidos de una cámara ubicada en el cuartel de Bomberos.

Cómo fue el choque fatal

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, la mujer caminaba por la calle cuando fue embestida por la moto.

"La filmación muestra, a una distancia considerable, cómo se produce el impacto. Entendemos que un vehículo que circulaba de frente encandiló al motociclista y eso hizo que no advirtiera la presencia de la señora. Aparentemente no la vio, no frenó e impactó contra ella", sostuvo el comisario.

No obstante, aclaró que esa hipótesis forma parte de la investigación y será determinada mediante las pericias correspondientes.

La causa continuará bajo el régimen penal juvenil

Si bien el conductor tiene 17 años, en el norte neuquino no existen fiscalías ni juzgados especializados en materia juvenil, por lo que el proceso es llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal y posteriormente interviene la Justicia bajo el régimen penal juvenil.

En ese marco, la causa se investiga como un presunto homicidio culposo. Como en todo procedimiento de menores, se aplica la Ley 2302 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Bajo esta norma, el joven ingresará a un tratamiento durante un año y luego se determinará su efectividad.

Si la evaluación del cumplimiento resulta positiva no se avanzará en la responsabilidad penal. En caso contrario, se avanzará hacia un juicio. Este tipo de delitos, en caso de una eventual condena, prevén penas de ejecución condicional.

La investigación continúa con distintas pericias para determinar con precisión la mecánica del siniestro y las responsabilidades en el hecho que terminó con la muerte de Teresa Muñoz, una reconocida artesana y vecina de Andacollo.